Ha ezt az adatot meglátja Donald Trump, akkor nagyon aggódik majd

A reprezentatív vizsgálat szerint - amelyet a brit üzleti napilap megbízásából a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató végzett el 1914 bejegyzett amerikai választó bevonásával - az amerikaiak alig 33 százaléka elégedett Trump elnöki tevékenységével.

Ez az eddigi legalacsonyabb támogatottsági szint ezeknek a felméréseknek a kezdete óta, ráadásul

egyetlen hónap alatt 3 százalékponttal csökkent

az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya - hangsúlyozza online kiadásában közölt ismertetésében a Financial Times