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Donald Trump amerikai elnök felszólal az amerikai bányászatról tartott kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni külügyminisztériumban 2026. augusztus 7-én
Nyitókép: MTI/AP/Allison Robbert

Ha ezt az adatot meglátja Donald Trump, akkor nagyon aggódik majd

Infostart / MTI

A Financial Times vasárnap ismertetett friss felmérése szerint rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága.

A reprezentatív vizsgálat szerint - amelyet a brit üzleti napilap megbízásából a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató végzett el 1914 bejegyzett amerikai választó bevonásával - az amerikaiak alig 33 százaléka elégedett Trump elnöki tevékenységével.

Ez az eddigi legalacsonyabb támogatottsági szint ezeknek a felméréseknek a kezdete óta, ráadásul

egyetlen hónap alatt 3 százalékponttal csökkent

az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya - hangsúlyozza online kiadásában közölt ismertetésében a Financial Times

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