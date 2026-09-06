Nem vártak tovább, elindult a német rakéta

„Pályára álltunk! És épp most írtunk egy új fejezetet az európai történelembe: ez az első alkalom, hogy egy magánszektor által fejlesztett rakétát a kontinentális Európából állítottak pályára" - jelentette be a cég az X közösségi oldalon.

A Spectrum rakéta nem sokkal 20 óra után után szállt fel Andoyából, az Északi-sarkkör északi részéről.

Spectrum 2 launch from Andøya, seen from Tromsø. pic.twitter.com/Orrx6lNnyY — Øyvind Pedersen (@oyvindpe) September 5, 2026

A sikeres indítást több hónapos késedelem előzte meg, amely technikai és biztonsági problémák miatt történt.

Tavaly márciusban egy Spectrum rakéta a Földre zuhant és felrobbant egy próbarepülés során.

A francia Arianespace vállalat már régóta a francia Guyanából működik, de Európa az Isar és más vállalatok közötti versenyre számít, hogy alacsonyabb költségekkel indíthasson műholdakat, az Egyesült Államokban működő Elon Musk amerikai milliárdos Space X-éhez hasonlóan.

Friedrich Merz német kancellár júniusban kijelentette, hogy Németország nagy várakozással tekint az Isar Aerospace indulására, és örömmel várja két másik német magán űrvállalat indításait is.