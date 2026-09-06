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Az Isar Aerospace/Wingmen Media 2025. március 20-i képe az Isar Aerospace német magánvállalat Spectrum nevű űrrakétájáról a kilövőálláson az első európai űrkikötőben, az Andoya norvég szigeten fekvő Nordmela település közelében. A 2018-ban alapított kereskedelmi cég 28 méter hosszú, 2 méter átmérőjű hordozórakétáját a tervek szerint március 24-én indítják útnak az új űrközpont első fellövési kísérlete keretében. Az Andoya Space norvég állami űrkutatási vállalat űrrepülőterét 2023 novemberében avatták fel az északi sarkkörön túl fekvő szigeten, ahonnan kis és közepes méretű műholdakat tudnak majd Föld körüli pályára állítani. Az európai kontinensen elsőként létesített űrközpont megnyitását az ukrajnai háború kitörése tette szükségessé, mert az európai országok azóta nem tudják használni az orosz űrrepülőtereket.
Nyitókép: MTI/AP/Isar Aerospace/Wingmen Media/Simon Fischer

Nem vártak tovább, elindult a német rakéta

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A német Isar Aerospace vállalat szombaton bejelentette, hogy Norvégiából indított rakétát és állított pályára.

„Pályára álltunk! És épp most írtunk egy új fejezetet az európai történelembe: ez az első alkalom, hogy egy magánszektor által fejlesztett rakétát a kontinentális Európából állítottak pályára" - jelentette be a cég az X közösségi oldalon.

A Spectrum rakéta nem sokkal 20 óra után után szállt fel Andoyából, az Északi-sarkkör északi részéről.

A sikeres indítást több hónapos késedelem előzte meg, amely technikai és biztonsági problémák miatt történt.

Tavaly márciusban egy Spectrum rakéta a Földre zuhant és felrobbant egy próbarepülés során.

A francia Arianespace vállalat már régóta a francia Guyanából működik, de Európa az Isar és más vállalatok közötti versenyre számít, hogy alacsonyabb költségekkel indíthasson műholdakat, az Egyesült Államokban működő Elon Musk amerikai milliárdos Space X-éhez hasonlóan.

Friedrich Merz német kancellár júniusban kijelentette, hogy Németország nagy várakozással tekint az Isar Aerospace indulására, és örömmel várja két másik német magán űrvállalat indításait is.

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Üzent a német elnök az AfD várható győzelme előtt

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Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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