Elrendelték a paksi krízishez vezető mulasztások kivizsgálását

Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát.
A Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent kormányhatározat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a Paksi Atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt
szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára.
Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan, részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a Paksi Atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat.
A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg.
A határozat szerint a kormány felkérte az Országos Atomenergia Hivatal elnökét, valamint az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy működjenek közre a vizsgálatban.