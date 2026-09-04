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Nyitókép: Pixabay

Elrendelték a paksi krízishez vezető mulasztások kivizsgálását

Infostart / MTI

A vizsgálat célja, hogy feltárja, hogyan kezelték a korábbi alacsony vízállások idején a helyzetet, valamint arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, és az mit intézkedett az ügyben.

Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát.

A Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent kormányhatározat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a Paksi Atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt

szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára.

Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan, részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a Paksi Atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat.

A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg.

A határozat szerint a kormány felkérte az Országos Atomenergia Hivatal elnökét, valamint az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy működjenek közre a vizsgálatban.

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Kezdőlap    Belföld    Elrendelték a paksi krízishez vezető mulasztások kivizsgálását

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