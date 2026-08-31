Megint a kövek közé zuhant valaki a Lánchíd pesti hídfőjénél

A 444-et egy olvasó értesítette arról, hogy szombat este egy verekedés súlyos balesettel végződött a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Duna partján lévő szórakozóhelyen, a beszámoló szerint egy vendég összeverekedett valakivel, és miközben paprikaspray segítségével megpróbálta őket szétválasztani a biztonsági szolgálat, a vendég elvesztette látását és egyensúlyérzékét, és a rakpart köveire esett.

A rendőrség a lap megkeresésére azt válaszolta, hogy hozzájuk augusztus 30-án éjjel 1 óra 23 perc körül érkezett több bejelentés is, miszerint „a Lánchíd pesti hídfőjénél egy férfi a rakpart kövezetére esett”. A rendőrség közleménye szerint a férfit a mentők súlyos sérülésekkel kórházba vitték, „a történtek teljes körű tisztázása érdekében” pedig „a BRFK csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást”. A nyomozók tanúkat hallgattak meg és lefoglalták a kamerafelvételeket, de további tájékoztatást a nyomozás folyamata miatt egyelőre nem adtak.

Az Országos Mentőszolgálat ízt írta, a helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. További tájékoztatást ők sem adtak.

Az érintett szórakozóhely, a Pontoon sem reagált egyelőre, de itt történt már hasonló eset 2019-ben és 2025-ben is.