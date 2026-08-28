Mint a Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderül, júliusban 6197 gyermek született, 8,2 százalékkal, 551-gyel kevesebb, mint 2025 júliusában. 8896 ember halt meg, 2,9 százalékkal, 264-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júliusi 2412-vel szemben 2699 fő volt.

Ebben az időszakban 4480 pár kötött házasságot, 3,6 százalékkal, 156-tal több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 11,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,6, a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 júliusában.

Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 3,4 főre nőtt.

Ezer lakosra 5,6 házasságkötés jutott, 0,2 ezrelékponttal több, mint az előző év júliusában.

A január és július között 40 528 gyermek jött világra, 3,0 százalékkal, 1235-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január-márciusban 3,4, május-júliusban 4,0 százalékkal kevesebb, míg áprilisban 1,8 százalékkal több volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15-49 éves nőre 34,7 élveszületés jutott, 0,3 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,28, egy évvel korábban 1,30 volt.

Január-júliusban 71 544-en haltak meg, 3,5 százalékkal, 2625-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 6,9, májusban 0,9, júliusban 2,9 százalékkal kevesebben, míg áprilisban 1,7, júniusban 0,1 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és a halálozások egyenlegeként

a természetes fogyás hét hónap alatt 31 016 fő volt, 4,3 százalékkal kevesebb az előző évi 32 406 főnél.

Az adatok szerint január-júliusban 25 655 pár kötött házasságot, 4,3 százalékkal, 1049-cel több az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 20, június-júliusban 6,3 százalékkal több, míg április-májusban 9,3 százalékkal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos időszakaiban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 13,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,4 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január-júliusában. A természetes fogyás 0,2 ezrelékponttal 5,6 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,0 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,8 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,7 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

A KSH szerint

2025 augusztusa és 2026 júliusa között 70 782 gyermek született, 5,0 százalékkal, 3700-zal kevesebb a megelőző 12 havinál.

Ebben az időszakban 121 568-an haltak meg, 5,1 százalékkal, 6508-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

2025 augusztusa és 2026 júliusa között 47 631 pár kötött házasságot, 5,6 százalékkal, 2531-gyel több a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,3 ezrelékponttal magasabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban.