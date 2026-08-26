Tragédia Szegeden: a tizedik emeletről esett ki egy kisgyerek

Tragédia történt szerda reggel Szegeden: eddig tisztázatlan körülmények között kiesett egy kisgyermek az egyik Szamos utcai, tízemeletes panelház ablakából – írja a Szeged365 híradása nyomán az Index.

A tragédia hírét a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, ám pontos részleteket még nem közöltek a baleset körülményeiről. A lap úgy értesült, hogy a gyermek nem élte túl a zuhanást.

A delmagyar.hu úgy tudja, a gyerek egy panelház 10 emeletéről zuhant ki, információik szerint még zajlik a helyszínelés.

A lap megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az eset kapcsán, akik közölték: „Augusztus 26-án reggel a járőrök lakossági bejelentésre jelentek meg a Szamos utcában, ahol egy társasház egyik lakásának emeleti ablakából eddig tisztázatlan körülmények között egy fiú kiesett. Az újraélesztési kísérlet eredményre nem vezetett, a személy a helyszínen életét vesztette. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.”