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Tragédia Szegeden: a tizedik emeletről esett ki egy kisgyerek

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A rendőrség megerősítette a tragikus eset hírét, a kiérkező mentők már semmit sem tehettek a gyerekért.

Tragédia történt szerda reggel Szegeden: eddig tisztázatlan körülmények között kiesett egy kisgyermek az egyik Szamos utcai, tízemeletes panelház ablakából – írja a Szeged365 híradása nyomán az Index.

A tragédia hírét a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, ám pontos részleteket még nem közöltek a baleset körülményeiről. A lap úgy értesült, hogy a gyermek nem élte túl a zuhanást.

A delmagyar.hu úgy tudja, a gyerek egy panelház 10 emeletéről zuhant ki, információik szerint még zajlik a helyszínelés.

A lap megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az eset kapcsán, akik közölték: „Augusztus 26-án reggel a járőrök lakossági bejelentésre jelentek meg a Szamos utcában, ahol egy társasház egyik lakásának emeleti ablakából eddig tisztázatlan körülmények között egy fiú kiesett. Az újraélesztési kísérlet eredményre nem vezetett, a személy a helyszínen életét vesztette. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.”

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Kezdőlap    Belföld    Tragédia Szegeden: a tizedik emeletről esett ki egy kisgyerek

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