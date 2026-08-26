Nosztalgiajáratok, családi programok, fókuszban az Ikarus

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) szerdán az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az intézmény által szervezett rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy ne csupán kiállított tárgyakként lehessen szemlélni a legendás magyar autóbuszokat, hanem közelről is meg lehessen ismerni a történetüket, felépítésüket és működésüket. A rendezvényen több mint 25 különböző Ikarus autóbusz lesz látható, köztük többek között az Ikarus 30, 60, 250, 311, 415 és a 630 Cabrio típusok is - sorolták.

A tájékoztatás szerint a bemutatott járművek között a Közlekedési Múzeum gyűjteményének darabjai, valamint magángyűjtők, közlekedési szakemberek és közlekedési szolgáltatók által őrzött autóbuszai is megtalálhatók,

a látogatók így egy helyen ismerhetik meg az Ikarus több évtizedes történetének különböző korszakait.

A történelmi autóbuszok egy részével menet közben is meg lehet ismerkedni, a három nap során a Múzeum Ikarus 311-es és a BKV Zrt. Ikarus 630 Cabrio autóbuszai múzeumpedagógiai körjáratokként indulnak az Északi Járműjavítóból - írták.

A Budapesti Közlekedési Központtal való együttműködés részeként szombaton és vasárnap N9-es Ikarus 280-as nosztalgia-autóbusz is közlekedik az Északi Járműjavító és a Móricz Zsigmond körtér között, a fesztivál helyszíne pedig a Keleti pályaudvar felől N36-os Bengáli nosztalgiavillamossal is megközelíthető lesz - hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint szombaton három alkalommal indul az Ikarusok testközelből című tárlatvezetés. A program során az érdeklődők jobban megismerhetik a bemutatott járművek történetét, műszaki érdekességeit és különleges részleteit. A járművek többsége belülről is megtekinthető, így a látogatók az utasterekbe és a vezetőfülkékbe is bepillanthatnak.

A szombati programot egy rendhagyó beszélgetés is színesíti az Ikarus-örökség meghatározó szakemberei, László Anna gépészmérnök, az Ikarus 286-os tervezője; Adamis Gábor gépészmérnök, az Ikarus-gyár egykori vezérigazgató-helyettese; Rutkai Lajos, az Ikarus-gyár egykori műszaki igazgatója; Merczi Miklós főmuzeológus (MMKM), valamint Moór Gyula fejlesztési főmérnök részvételével.

Az Ikarus MiniFeszt a családokat is változatos programokkal várja.

A múzeumpedagógiai workshop térben a gyerekek Ikarus 311-es és Ikarus 66-os papírmakettet készíthetnek, emellett matricatetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópálya-építés is várja őket. A családi tárlatvezetések az Öveket becsatolni! című kiállítás közlekedéstörténeti világába kalauzolják a látogatókat, a Dízelcsarnokban pedig a látogatók egy emeletes Ikarus autóbuszt is felfedezhetnek, miközben próbára tehetik közlekedéstörténeti tudásukat - olvasható a közleményben.

Az Ikarus MiniFeszt belépőjegyével az Öveket becsatolni! című időszaki kiállítás is megtekinthető. A Közlekedési Múzeum tárlata az Északi Járműjavító indusztriális tereiben, mintegy 250 műtárgyon keresztül mutatja be a közlekedésbiztonság történetét a gőzmozdonyoktól az önvezető járművekig. A részletes programinformáció a www.kozlekedesimuzeum.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.