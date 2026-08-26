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A Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési programja keretében frissen restaurált Ikarus 66-os autóbusz az Északi Járműjavító dízelcsarnokában tartott bemutatón 2021. augusztus 27-én. A most először látható modell többéves restaurálási munka során kapta vissza eredeti állapotát. A típus elterjedt becenevét, a Farost a jármű farmotoros elrendezése, és az ehhez kapcsolódó jellegzetes, a járműtestből hátra kinyúló motorsátor ihlette.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Nosztalgiajáratok, családi programok, fókuszban az Ikarus

Infostart / MTI

Különleges magyar autóbuszok, nosztalgiajáratok, szakmai tárlatvezetések és családi programok várják az érdeklődőket péntek és vasárnap között az Északi Járműjavítóban az V. Ikarus MiniFeszten, mely három napon keresztül idézi meg az Ikarus autóbuszok történetét és a magyar közlekedés meghatározó korszakait.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) szerdán az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az intézmény által szervezett rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy ne csupán kiállított tárgyakként lehessen szemlélni a legendás magyar autóbuszokat, hanem közelről is meg lehessen ismerni a történetüket, felépítésüket és működésüket. A rendezvényen több mint 25 különböző Ikarus autóbusz lesz látható, köztük többek között az Ikarus 30, 60, 250, 311, 415 és a 630 Cabrio típusok is - sorolták.

A tájékoztatás szerint a bemutatott járművek között a Közlekedési Múzeum gyűjteményének darabjai, valamint magángyűjtők, közlekedési szakemberek és közlekedési szolgáltatók által őrzött autóbuszai is megtalálhatók,

a látogatók így egy helyen ismerhetik meg az Ikarus több évtizedes történetének különböző korszakait.

A történelmi autóbuszok egy részével menet közben is meg lehet ismerkedni, a három nap során a Múzeum Ikarus 311-es és a BKV Zrt. Ikarus 630 Cabrio autóbuszai múzeumpedagógiai körjáratokként indulnak az Északi Járműjavítóból - írták.

A Budapesti Közlekedési Központtal való együttműködés részeként szombaton és vasárnap N9-es Ikarus 280-as nosztalgia-autóbusz is közlekedik az Északi Járműjavító és a Móricz Zsigmond körtér között, a fesztivál helyszíne pedig a Keleti pályaudvar felől N36-os Bengáli nosztalgiavillamossal is megközelíthető lesz - hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint szombaton három alkalommal indul az Ikarusok testközelből című tárlatvezetés. A program során az érdeklődők jobban megismerhetik a bemutatott járművek történetét, műszaki érdekességeit és különleges részleteit. A járművek többsége belülről is megtekinthető, így a látogatók az utasterekbe és a vezetőfülkékbe is bepillanthatnak.

A szombati programot egy rendhagyó beszélgetés is színesíti az Ikarus-örökség meghatározó szakemberei, László Anna gépészmérnök, az Ikarus 286-os tervezője; Adamis Gábor gépészmérnök, az Ikarus-gyár egykori vezérigazgató-helyettese; Rutkai Lajos, az Ikarus-gyár egykori műszaki igazgatója; Merczi Miklós főmuzeológus (MMKM), valamint Moór Gyula fejlesztési főmérnök részvételével.

Az Ikarus MiniFeszt a családokat is változatos programokkal várja.

A múzeumpedagógiai workshop térben a gyerekek Ikarus 311-es és Ikarus 66-os papírmakettet készíthetnek, emellett matricatetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópálya-építés is várja őket. A családi tárlatvezetések az Öveket becsatolni! című kiállítás közlekedéstörténeti világába kalauzolják a látogatókat, a Dízelcsarnokban pedig a látogatók egy emeletes Ikarus autóbuszt is felfedezhetnek, miközben próbára tehetik közlekedéstörténeti tudásukat - olvasható a közleményben.

Az Ikarus MiniFeszt belépőjegyével az Öveket becsatolni! című időszaki kiállítás is megtekinthető. A Közlekedési Múzeum tárlata az Északi Járműjavító indusztriális tereiben, mintegy 250 műtárgyon keresztül mutatja be a közlekedésbiztonság történetét a gőzmozdonyoktól az önvezető járművekig. A részletes programinformáció a www.kozlekedesimuzeum.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.

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