Kiírták a pályázatot a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára

Sári Zsolt bejegyzésben azt írta: a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi mindazokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják.

Mint fogalmazott,

egy ilyen intézmény vezetése kiemelt fontosságú szakmai feladat, ezért nyilvános pályázat keretében keresik az új főigazgatót.

A pályázat célja, hogy átlátható eljárásban találják meg a feladatra legalkalmasabb jelöltet.

Sári Zsolt arra kérte a bejegyzés olvasóit, hogy osszák meg a pályázati felhívást annak érdekében, hogy az minél több érdeklődőhöz eljusson, és a nagy múltú intézmény a legméltóbb vezető kezébe kerüljön.

A pályázat benyújtási határideje a közzétételtől (augusztus 19.) számított 30 nap. A pályázóknak a jelentkezéseket a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Személyügyi Főosztályára kell benyújtani. A főigazgató megbízásáról a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon beül - a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve - a miniszter dönt. A munkakör betöltésének kezdő időpontja 2026. október 17-e.

A pályázati felhívás ezen a linken érhető el!