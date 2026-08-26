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A Magyar Nemzeti Levéltár alapításának 300. évfordulója, valamint a Budai várban lévő levéltári palota átadásának 100. évfordulója alkalmából, a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott 3 ezer forintos színesfém emlékérmék a kibocsátáson Budapesten, a Magyar Nemzeti Levéltár kiállító- és konferenciatermében 2023. július 3-án. Az emlékérmék egyik oldalán az országláda, a másikon a központi levéltár épülete látható.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kiírták a pályázatot a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára

Infostart / MTI

Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatói posztjára – közölte Közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Sári Zsolt bejegyzésben azt írta: a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi mindazokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják.

Mint fogalmazott,

egy ilyen intézmény vezetése kiemelt fontosságú szakmai feladat, ezért nyilvános pályázat keretében keresik az új főigazgatót.

A pályázat célja, hogy átlátható eljárásban találják meg a feladatra legalkalmasabb jelöltet.

Sári Zsolt arra kérte a bejegyzés olvasóit, hogy osszák meg a pályázati felhívást annak érdekében, hogy az minél több érdeklődőhöz eljusson, és a nagy múltú intézmény a legméltóbb vezető kezébe kerüljön.

A pályázat benyújtási határideje a közzétételtől (augusztus 19.) számított 30 nap. A pályázóknak a jelentkezéseket a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Személyügyi Főosztályára kell benyújtani. A főigazgató megbízásáról a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon beül - a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve - a miniszter dönt. A munkakör betöltésének kezdő időpontja 2026. október 17-e.

A pályázati felhívás ezen a linken érhető el!

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pályázati kiírás

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