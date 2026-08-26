Hamis bankjegyek bukkantak fel – fotók

Augusztus 25-én késő este hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentést követően a szolnoki rendőrök a Készenléti Rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a négy elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22, 25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra – közölte a rendőrség.

A nyomozók pénzhamisítás bűntett miatt hallgatták ki mindegyiküket. A jármű 22 éves sofőrjét a Szentesi Járásbíróság korábban eltiltotta a vezetéstől, így járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt is kihallgatták. Ráadásul pénzbíráság be nem fizetése miatt a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság körözte, valamint a kocsi műszaki érvényessége lejárt és ki volt vonva a forgalomból, így szabálysértés miatt is felelnie kell.