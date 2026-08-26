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Nyitókép: police.hu

Hamis bankjegyek bukkantak fel – fotók

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A rendőrök négy gyanúsítottat fogtak el, és hallgattak ki pénzhamisítás miatt.

Augusztus 25-én késő este hamis 100 eurós bankjeggyel fizettek az egyik szolnoki gyorsétteremben. A bejelentést követően a szolnoki rendőrök a Készenléti Rendőrség egységeivel közösen egy másik helyi gyorsétteremnél fogták el a négy elkövetőt. Az általuk használt kocsiban 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak az egyenruhások. A 22, 25 és 40 éves tiszaföldvári férfit és a 29 éves kunszentmártoni nőt előállították a rendőrkapitányságra – közölte a rendőrség.

A nyomozók pénzhamisítás bűntett miatt hallgatták ki mindegyiküket. A jármű 22 éves sofőrjét a Szentesi Járásbíróság korábban eltiltotta a vezetéstől, így járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt is kihallgatták. Ráadásul pénzbíráság be nem fizetése miatt a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság körözte, valamint a kocsi műszaki érvényessége lejárt és ki volt vonva a forgalomból, így szabálysértés miatt is felelnie kell.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu
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Kezdőlap    Belföld    Hamis bankjegyek bukkantak fel – fotók

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