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A drónnal készült képen a Tiszta-tó Abádszalóknál 2024. november 26-án. Befejezte a Tisza-tó téli vízszintje beállításának elsõ ütemét a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig). A Kisköre-felsõ vízmércén mért 725 plusz-mínusz 5 centiméterrõl 560 plusz-mínusz 5 centiméterre csökkentette, majd november 29-én pedig megkezdik a szakemberek a tó magasabb téli vízszintjének beállítását.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

A Tisza-tavon akcióztak a rendőrök, meg is lett az eredménye

Infostart / MTI

Kilenc ittas motorcsónak-vezetőt is kiszűrtek a Tisza-tavon a rendőrök azon közlekedésrendészeti és közbiztonsági ellenőrzés során, amelyet Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök végeztek a víztározó térségében augusztus 14. és 15. között – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az akció keretében – amelyet a Készenléti Rendőrség, a társszervek és a polgárőrség is segített – kiemelt figyelmet fordítottak az ittasan közlekedőkre a közúton és a vízen egyaránt.

A hajósok mellett hat gépkocsivezetőről derült ki, hogy ittasan ült a volán mögé - tartalmazza a közlemény. A földön, vízen és levegőben végzett ellenőrzések nyomán 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, 48 esetben pedig közigazgatási bírságot. Feljelentést 28 esetben tettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárást kezdeményeztek.

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