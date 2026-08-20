A Tisza-tavon akcióztak a rendőrök, meg is lett az eredménye

Az akció keretében – amelyet a Készenléti Rendőrség, a társszervek és a polgárőrség is segített – kiemelt figyelmet fordítottak az ittasan közlekedőkre a közúton és a vízen egyaránt.

A hajósok mellett hat gépkocsivezetőről derült ki, hogy ittasan ült a volán mögé - tartalmazza a közlemény. A földön, vízen és levegőben végzett ellenőrzések nyomán 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, 48 esetben pedig közigazgatási bírságot. Feljelentést 28 esetben tettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárást kezdeményeztek.