Végre fellélegezhetünk – de van egy rossz hír is

Túlnyomóan napos idő várható, de a déli, délnyugati, valamint nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, illetve zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

A folytatásban sem kell szenvednünk a hőségtől; mérsékelten meleg idő várható a következő napokban, és csak kisebb mennyiségű csapadék várható, de az sem mindenhol. A hétvégére melegebb léghullámok érkezhetnek, délies áramlással, de innentől megnő az előrejelzés bizonytalansága – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.