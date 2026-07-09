Két embert keresnek az Integritás Hatóság élére – itt vannak a követelmények

Nyílt és nyilvános pályázatot hirdetett az Integritás Hatóság (IH) igazgatósági tagjainak kiválasztásáért felelős Alkalmassági Bizottság az IH két elnökhelyettesi pozíciójának betöltésére a hatóság feladat- és hatáskörének jelentős bővítésével párhuzamosan.

Az Integritás Hatóságról szóló, a múlt héten hatályba lépett jogszabálymódosítás megerősítette az IH hatásköreit és az igazgatóságát két új alelnöki pozíció létrehozásával öt fősre bővítette.

Az Alkalmassági Bizottság július 4-én közzétett pályázati felhívása alapján a két elnökhelyettes kiválasztásánál a szakmai alkalmasság mellett meghatározó szempont lesz, hogy a jelöltek minden kétséget kizáróan függetlenek legyenek a politikai pártoktól, az állami-politikai döntéshozataltól és a gazdasági érdekcsoportoktól.

Kiemelték, hogy az elnökhelyettesi tisztségre olyan személy jelentkezhet, aki

jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi végzettséggel rendelkezik, továbbá

széles körű szakmai gyakorlattal vagy tudományos munkássággal bír a közbeszerzéshez és a korrupció elleni küzdelemhez kapcsolódó jogi vagy pénzügyi területeken.

van nemzetközi háttere és tapasztalata, különösen az európai uniós ügyekben.

A kiírás szerint nem lehet olyan személyt kinevezni, aki jelenleg magas szintű politikai vagy közjogi tisztséget tölt be, ide tartozik egyebek mellett a köztársasági elnöki, a miniszterelnöki, a miniszteri, az államtitkári, kormánybiztosi, országgyűlési, illetve európai parlamenti képviselői és a polgármesteri, valamint az önkormányzati képviselői megbízatás. Ugyancsak kizárt a párthoz vagy pártalapítványhoz való kötődés.

A pályázónak azt is igazolnia kell, hogy a jelölést megelőző öt évben sem töltött be a felhívásban felsorolt politikai, kormányzati vagy önkormányzati tisztséget, illetve nem állt párthoz vagy pártalapítványhoz kötődő jogviszonyban (ideértve bármely önkéntes alapon vagy díjazás ellenében végzett tevékenységet).

A pályázóknak arról is be kell számolniuk, hogy az elmúlt öt évben kaptak-e támogatást hazai vagy külföldi civil szervezettől, alapítványtól, illetve tagjai vagy vezetői voltak-e ilyen szervezeteknek. A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy végzett-e pártpolitikai tevékenységet vagy a párt érdekében végzett közszereplést.

A pályázó nem lehet egyebek mellett gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető testületének tagja, és tulajdoni részesedéssel sem rendelkezhet gazdasági társaságban. Amennyiben ilyen érdekeltsége még fennáll, azt az Integritás Hatóság elnökhelyettesévé történő kinevezéséig meg kell szüntetnie, illetve a tulajdoni részesedéstől meg kell válnia.

A több szakaszban zajló kiválasztást követően az Alkalmassági Bizottság tesz javaslatot az Állami Számvevőszék elnökének, a pályázókat pedig értesítik az eljárás eredményéről.