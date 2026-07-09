ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.9
usd:
312.04
bux:
142613.39
2026. július 9. csütörtök Lukrécia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Selective focus shooting on hand of Businessman giving pen to Partnership to sign contract agreement in document
Nyitókép: Getty Images/ wera Rodsawang

Két embert keresnek az Integritás Hatóság élére – itt vannak a követelmények

Infostart / MTI

Két elnökhelyettest keresnek az Integritás Hatóság élére, az erre a célra kiírt pályázatra jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek; a két elnökhelyettes kiválasztásánál fontos lesz, hogy a jelöltek minden kétséget kizáróan függetlenek legyenek a politikai pártoktól és a gazdasági érdekcsoportoktól – közölte az Állami Számvevőszék.

Nyílt és nyilvános pályázatot hirdetett az Integritás Hatóság (IH) igazgatósági tagjainak kiválasztásáért felelős Alkalmassági Bizottság az IH két elnökhelyettesi pozíciójának betöltésére a hatóság feladat- és hatáskörének jelentős bővítésével párhuzamosan.

Az Integritás Hatóságról szóló, a múlt héten hatályba lépett jogszabálymódosítás megerősítette az IH hatásköreit és az igazgatóságát két új alelnöki pozíció létrehozásával öt fősre bővítette.

Az Alkalmassági Bizottság július 4-én közzétett pályázati felhívása alapján a két elnökhelyettes kiválasztásánál a szakmai alkalmasság mellett meghatározó szempont lesz, hogy a jelöltek minden kétséget kizáróan függetlenek legyenek a politikai pártoktól, az állami-politikai döntéshozataltól és a gazdasági érdekcsoportoktól.

Kiemelték, hogy az elnökhelyettesi tisztségre olyan személy jelentkezhet, aki

  • jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi végzettséggel rendelkezik, továbbá
  • széles körű szakmai gyakorlattal vagy tudományos munkássággal bír a közbeszerzéshez és a korrupció elleni küzdelemhez kapcsolódó jogi vagy pénzügyi területeken.
  • van nemzetközi háttere és tapasztalata, különösen az európai uniós ügyekben.

A kiírás szerint nem lehet olyan személyt kinevezni, aki jelenleg magas szintű politikai vagy közjogi tisztséget tölt be, ide tartozik egyebek mellett a köztársasági elnöki, a miniszterelnöki, a miniszteri, az államtitkári, kormánybiztosi, országgyűlési, illetve európai parlamenti képviselői és a polgármesteri, valamint az önkormányzati képviselői megbízatás. Ugyancsak kizárt a párthoz vagy pártalapítványhoz való kötődés.

A pályázónak azt is igazolnia kell, hogy a jelölést megelőző öt évben sem töltött be a felhívásban felsorolt politikai, kormányzati vagy önkormányzati tisztséget, illetve nem állt párthoz vagy pártalapítványhoz kötődő jogviszonyban (ideértve bármely önkéntes alapon vagy díjazás ellenében végzett tevékenységet).

A pályázóknak arról is be kell számolniuk, hogy az elmúlt öt évben kaptak-e támogatást hazai vagy külföldi civil szervezettől, alapítványtól, illetve tagjai vagy vezetői voltak-e ilyen szervezeteknek. A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy végzett-e pártpolitikai tevékenységet vagy a párt érdekében végzett közszereplést.

A pályázó nem lehet egyebek mellett gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető testületének tagja, és tulajdoni részesedéssel sem rendelkezhet gazdasági társaságban. Amennyiben ilyen érdekeltsége még fennáll, azt az Integritás Hatóság elnökhelyettesévé történő kinevezéséig meg kell szüntetnie, illetve a tulajdoni részesedéstől meg kell válnia.

A több szakaszban zajló kiválasztást követően az Alkalmassági Bizottság tesz javaslatot az Állami Számvevőszék elnökének, a pályázókat pedig értesítik az eljárás eredményéről.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Két embert keresnek az Integritás Hatóság élére – itt vannak a követelmények

állami számvevőszék

pályázat

elnökhelyettes

integritás hatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Újrajátsszák” ma este Bostonban a katari vb-elődöntőt

„Újrajátsszák” ma este Bostonban a katari vb-elődöntőt
Legutóbb hivatalos mérkőzésen a 2022-es világbajnokság elődöntőjében találkozott egymással a mai bostoni negyeddöntő két résztvevője, a francia és a marokkói válogatott. A Kékek akkor 2–0-ra nyertek – de a mostani esélyeit latolgatva alig-alig lehet abból a meccsből kiindulni.
 

Körkép: mind a nyolc vb-negyeddöntősnek van valami nagy erőssége

Hrutka János: ez a foci-vb olyan, mint a Louvre – majd beszélt az esti francia–marokkói esélyeiről is

A változás nem jelenthet önkényt – zajlik az Alaptörvény-módosítás elleni tüntetés a Sándor-palotánál

A változás nem jelenthet önkényt – zajlik az Alaptörvény-módosítás elleni tüntetés a Sándor-palotánál

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője hétfőn jelentette be, hogy pártja és a KDNP csütörtök este 18 órától a Sándor-palota előtt tiltakozik az Alaptörvény Tisza-kormány által tervezett 17. módosítása ellen. Beszélt mások mellett Szakács István, illetve Havasi Bertalan is. Utóbbi szerint Sulyok Tamás nem fog aláírni alkotmányellenes jogszabályt, rá vonatkozót sem. Frissülő cikk!
 

Az utolsó pillanatban változott az Alaptörvény-módosítás

Öt pernye a Tisztítótűzből – Fideszes érintettségű ügyekben is feljelentéseket tett a kormány

Tisztítótűz: 5 ügyet tártak fel a kormányszóvivői tájékoztatón

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon

A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon

Egyre nagyobb nyomás alatt az amerikai kötvénypiac. Ha megnézzük, hogy néz ki a kötvénypiaci árazás a felszín alatt, akkor egy eszkalálódó iráni háború sokkal nagyobb pénzpiaci károkat tud okozni, mint márciusban a háború kitörésekor. Épp emiatt kritikus fontosságú, hogy a héten látott újraeszkaláció csak egyszeri esemény volt-e, vagy pedig egy időnként visszatérő eseményről beszélhetünk-e.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet

Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet

A nyaralás könnyen rémálommá válhat, ha valaki nem ismeri a helyi szabályokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Tehran launches more strikes after explosions reported in southern Iran

Tehran launches more strikes after explosions reported in southern Iran

Iranian state media accuses the US of striking near a nuclear power plant this afternoon. The US has not confirmed new strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 9. 18:55
Hosszú vita után bezár egy sokat bírált ferencvárosi létesítmény
2026. július 9. 18:30
A változás nem jelenthet önkényt – zajlik az Alaptörvény-módosítás elleni tüntetés a Sándor-palotánál
×
×