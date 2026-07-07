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Egy hordozható számítógép vagy laptop oldalsó csatlakozói egy bedugott USB-C kábellel.
Nyitókép: Unsplash

Fogyasztóvédelem: tízből nyolc USB-töltő nem biztonságos

Infostart

Az elmúlt években rendszerint az USB-töltők túlnyomó többsége megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon, ezért az NKFH idén is kétszáz terméket ellenőriz.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket, az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4 százaléka megbukott a teszteken.

A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben, emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte: 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92 százaléka bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87 százalék volt.

Idén két ütemben 200 féle USB-s töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak.

A 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A mintavételek kiterjedtek egyebek mellett a műszaki áruházakra, szakkereskedésekre, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokra és a webáruházak nyújtotta kínálatra is.

Az NKFH tájékoztatása szerint a vizsgálatok idén is a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjednek ki. Jelezték: a törpefeszültségű készülékek táplálására és töltésére szolgáló tápegységeknél különös figyelmet kell fordítani a táphálózati részek és a törpefeszültségű részek elválasztására. Ez magában foglalja a szigetelés megfelelő villamos szilárdságát, folytonosságát és a vezető részek megfelelő távolságban való elhelyezését is. Az áramütés-veszélyt döntően az jelenti, ha ezek a követelmények nem teljesülnek. Emellett a dugórész kisebb mérete, valamint az úti átalakítókkal kombinált töltőknél az átalakító aljzatainak nem megfelelő kialakítása szintén áramütést okozhat. A vizsgálat során a laboratórium a szigetelés megfelelőségét, a csatlakozódugó méreteit, valamint az úti átalakítóval kombinált termékeknél azok kialakítását is ellenőrizte.

A laborvizsgálatok célja, hogy a veszélyes termékeket a fogyasztóvédelem kiszűrje a forgalomból.

A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. Az NKFH azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB-töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba.

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Kezdőlap    Belföld    Fogyasztóvédelem: tízből nyolc USB-töltő nem biztonságos

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