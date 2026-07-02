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Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Nem kell mindenhová szülészet” – Velkey György János az Arénában

Infostart / InfoRádió

Nem kell mindenhová szülészet, mert nem tudjuk fenntartani – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese. Velkey György János ugyanakkor fölösleges indulatokat keltő, provokatív kérdésnek tartja, hogy be kell-e zárni kórházakat vagy kórházi osztályokat. Szerinte inkább okos átszervezésre van szükség.

Nem jól megjelenő kérdésnek nevezte Velkey György János az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában, hogy túl sok kórház vagy túl sok kórházi osztály van-e Magyarországon.

„Provokatív a kérdés. Nagyon sokféle ellátásra van szükség, és az ellátások decentralizációjára, vagyis a lakosság közelébe való elvitelére és centralizációjára, vagyis központokba szervezésére” – vázolta feleletét a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese.

Mint mondta, szakmákon belül is van az egészségügyben vagy seregnyi különböző részszakma, és ezen belül is

van, amit az országban alkalomadtán csak egy helyen szabad csinálni, mást pedig el kell vinni lehetőleg minden járásszintű helyre.

„És ehhez a kapacitásokat hozzá kell rendelni, vagyis ahol van egészségügyi intézmény, én nem tartom jó kérdésfeltevésnek, hogy azt bezárjuk-e. Formáljuk olyanra, amire ott szükség van! Idősellátásra például nagyon nagy szükség van mindenhol, mert öregedik a társadalom, de szociális és egészségügyi határterületeken is szükség van. Ezen kívül bizonyos mértékű sürgősségi ellátásra szükség van, ahogy járóbeteg-szakrendelőkre is, nem normális dolog, hogy központokba utazzanak hatalmas tömegek buszokkal, vonatokkal, autókkal egyetlen orvosért, aki ki tudna menni hetente, havonta a megfelelő szükséges időkben a vidéki ellátóhelyekre járóbeteg-rendelésre, miközben állandóan azért nincs ott szükség rá” – ecsetelte.

Tehát jól szervezett kapacitáselosztásra van szükség szerinte, és a meglévő infrastruktúrára, annak optimális kihasználására.

Nem állandó ellátásra még egy példát mondott:

szülészet sem kell mindenhová, mert fenntarthatatlan,

ezzel szemben biztonságos, jó szülészeti gondozás kell nagyon jó betegszállítással.

„Ennek sok eleme megvan, de nyilván rengeteg a javítanivaló rajta. A múltkoriban elmondtam egy beszélgetésben, és aztán nagyon nagy publicitást kapott: képzeljük el azt, hogy ahhoz, hogy megszülessen két-háromnaponta egy gyerek – mert ilyen kevés gyerek születik manapság egy kis kórházban –, ahhoz folyamatosan fenn kell tartani 6-7 szakembert, szülészorvost, aneszteziológus orvost, háttérsebészt, mindegyiknek az asszisztensét, és tudnám sorolni, hogy ez 24 órában ott legyen, és várja a két-háromnaponta megszülető gyereket, és ezt mind meg kell fizetni és ki kell képezni. Ez lehetetlen, muszáj racionális szülészeti térképet felrajzolni. Van, ahol olyanok a szociális és közlekedési viszonyok, hogy annak ellenére kell szülészet, de máshol meg nem kell” – vázolta Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.

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Kezdőlap    Belföld    „Nem kell mindenhová szülészet” – Velkey György János az Arénában

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Nem kell mindenhová szülészet
Velkey György János az Arénában

Nem kell mindenhová szülészet
Nem kell mindenhová szülészet, mert nem tudjuk fenntartani - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese. Velkey György János ugyanakkor fölösleges indulatokat keltő, provokatív kérdésnek tartja, hogy be kell-e zárni kórházakat vagy kórházi osztályokat. Szerinte inkább okos átszervezésre van szükség.
 

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