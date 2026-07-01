Magyarország Kormánya: tízezer embert tiltottak, most jön a feloldás

A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták: 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent – közölték.

Jelezték: a Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat.

„Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat” – fogalmaztak.