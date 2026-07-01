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Nyitókép: John G. Mabanglo

Magyarország Kormánya: tízezer embert tiltottak, most jön a feloldás

Infostart / MTI

A Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon – olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben.

A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták: 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent – közölték.

Jelezték: a Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat.

„Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat” – fogalmaztak.

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Kezdőlap    Belföld    Magyarország Kormánya: tízezer embert tiltottak, most jön a feloldás

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