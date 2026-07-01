Hatalmas tűz ütött ki a Hortobágyon

Az első becslések szerint harminc-negyven hektáron ég a vegetáció a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet sikerült megvédeni - tudatta az OKF.

Mint írták, a tűz, amely nagy területen és több irányban terjedt, elérte a nádast is.

Tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók vonultak, illetve tartanak a helyszínre, a beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja – közölték.

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