ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.73
usd:
312.68
bux:
139468.07
2026. július 1. szerda Annamária, Tihamér
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke beszédet mond az NMHH és a győri Széchenyi István Egyetem távközlési tanszéke által szervezett, a távközlés világnapjához kapcsolódó konferencián Győrben, a Széchenyi István Egyetemen 2022. május 19-én. Koltay András elmondta, hogy Magyarország élen jár az új európai uniós hírközlési kódex implementálásában, a maga teljességében a kódex idehaza az elsők között lett átültetve a gyakorlatba.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Felmentették Koltay Andrást

Infostart

Távozik tisztségéből a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon tette közzé, hogy a javaslatára szerdai hatállyal felmentették Koltay Andrást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság éléről.

A döntés megjelent a szerda esti Magyar Közlönyben is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Felmentették Koltay Andrást

felmentés

nmhh

magyar közlöny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Vucic elnök valahogy vissza fog térni Szerbiában, a helyzet nem lesz kevésbé feszült a lemondásával

Szakértő: Vucic elnök valahogy vissza fog térni Szerbiában, a helyzet nem lesz kevésbé feszült a lemondásával

Aleksandar Vucic szerb elnök a hétvégén egy belgrádi rendezvényen bejelentette, hogy néhány héten belül lemond – de ezzel nem tűnik el a politikából, épp ellenkezőleg: valószínűleg miniszterelnökként akarja majd tovább irányítani a folyamatokat az országban, ahol másfél éve folyamatosak a tüntetések. Zsivity Tímea szakértő segített értelmezni a helyzetet az InfoRádióban.
Lecsaptak a durva viharok, itt a figyelmeztetés is – videók, képek

Lecsaptak a durva viharok, itt a figyelmeztetés is – videók, képek

Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerdán, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A lakossági képek, videók tanúsága szerint hatalmas esőkkel, jégveréssel, légzuhataggal érkezett a lehűlés.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.02. csütörtök, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új államtitkár csatlakozik Hegedűs Zsolthoz

Új államtitkár csatlakozik Hegedűs Zsolthoz

Július elsejei hatállyal nevezték ki az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává Becságh Pétert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új, pusztító inváziós kártevő jelent meg Magyarországon: tömeges fapusztulást is okozhat

Új, pusztító inváziós kártevő jelent meg Magyarországon: tömeges fapusztulást is okozhat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata június végén megerősítette a kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) jelenlétét Beregsurány térségében.

BBC
Business Sport Travel Science
Controversial bishops ordained as Pope warns of 'schism' in Catholic Church

Controversial bishops ordained as Pope warns of 'schism' in Catholic Church

Thousands of worshippers attended a ceremony in the Swiss Alps as part of the breakaway Society of Saint Pius X.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 1. 22:36
A kormány döntött a százezer forintos iskolakezdési támogatásról – a nap hírei
2026. július 1. 22:21
Célkeresztbe vette a kormány a vadászokat
×
×