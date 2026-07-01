Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon tette közzé, hogy a javaslatára szerdai hatállyal felmentették Koltay Andrást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság éléről.
A döntés megjelent a szerda esti Magyar Közlönyben is.
Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon tette közzé, hogy a javaslatára szerdai hatállyal felmentették Koltay Andrást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság éléről.
A döntés megjelent a szerda esti Magyar Közlönyben is.
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