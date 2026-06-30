A kormányfő posztjának előzménye, hogy soha ilyen meleg még nem volt Magyarországon. Majdnem húsz éve tartotta a csúcsot a közel 41,9 fok. Most meglett a 42 fok Szécsényben, és a budapesti abszolút rekord is megdőlt, Lágymányoson 41,0 Celsius-fokot mértek ma. De ezek a számok estig még tovább nőhetnek, ami biztos: ez az eddig valaha volt legmelegebb nap Magyarországon.
Magyar Péter hamarosan bejelentést tesz a hőségrekord kapcsán
„Minden rekord megdőlt. Soha nem volt ilyen forróság Magyarországon. 42 fokot mértek Szécsényben. Rövidesen bejelentés” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
42 fok Magyarországon: soha ilyen meleg nem volt még, megdőlt az abszolút rekord
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