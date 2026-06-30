Megdőlt az abszolút melegrekord: 42 fok Magyarországon

Európa-szerte rekordokat döntött a sokat emlegetett hőkupola, sorra dőltek a rekordok. Nálunk négy napja tart a harmadfokú hőségriadó, minden nap megdőlt a napi csúcs.

Magyarországon a valaha mért legmagasabb értéket 2007. július 20-án mutatta a hőmérő Kiskunhalason, akkor 41,9 fok volt a maximum. Ma ezt a közel húszéves rekodot írtuk felül, Szécsényben elértük a 42,0 fokot a HungaroMet előzetes adatai alapján.

Budapesten is megdőlt a rekord, Lágymányoson 41,0 fokot mértek, a korábbi rekord szintén 2007. júlus 20-án, 40,7 fok volt. Ezek a mai értékek még kúszhatnak fentebb egy kicsit, de az új abszolút rekord már biztos.

A mára vontakozó napi rekord 39,6 fok volt, de már délben több helyen mutattak a hőmérők 40 fokot. Így mind a napi, mind a valaha mért legmagasabb hazai hőmérsékletet és ráadásul a fővárosi rekordot is felülírta a mostani hőség.

Utóbbi csupán egy négyéves rekordot döntött meg. Az akkor 38,2 fokot most szintén egy újpesti mérés múlta felül több, mint két fokkal. Délután a HungaroMet ugyanitt 40,9 fokot mért – írja az Időkép.