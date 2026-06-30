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Nyitókép: Facebook/ Budapest Airport

Elkezdődhet a nagy átalakítási-bővítési munka Ferihegyen

Infostart

Tervezőket keresnek egy esetleges új irányítótoronyra, terminálépületre, utasmólókra, parkolóházakra és a vasútállomás építésére, de létesülhet akár geotermikus erőmű is.

A Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. 96 hónapos időtartamra kíván több ajánlattevővel keretmegállapodást kötni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hosszú távú fejlesztési programjának tervezési feladataira – írta a TED-en elérhető információk alapján a Magyar Építők.

A cél egy olyan, hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magában. A konkrét tervezési feladatokat a keretmegállapodások értékelése után osztják majd ki új eljárásokban.

A fejlesztések közé tartozik egy új földi oldali terminálépület (Main Terminal Building – MTB) megtervezése, a jelenlegi T2A és T2B terminálok, valamint a SkyCourt átalakítása és bővítése, továbbá új utasmólók kialakítása. Emellett a program része a légiforgalmi előterek, gurulóutak, közművek, közlekedési kapcsolatok és egyéb kiszolgáló létesítmények fejlesztése is.

A pályázati kiírás szerint készülhetnek tervek többek között:

  • a T2A, T2B terminálok és a SkyCourt fejlesztésére;
  • az új "E" jelű utasmólóra;
  • új terminálépületre;
  • légiforgalmi előterekre és gurulóutakra;
  • futópályákhoz kapcsolódó létesítményekre;
  • irányítótoronyra;
  • repülőgéphangárokra;
  • parkolóházakra;
  • vasútállomásra;
  • szállodára;
  • energiaközpontra és közműépületekre;
  • geotermikus erőműre;
  • utakra, parkolókra és egyéb kiszolgáló rendszerekre.

A dokumentáció szerint egy időben várhatóan mintegy 30 ezer négyzetméter nettó alapterületű épület, valamint mintegy 175 ezer négyzetméter légiforgalmi előtér és gurulóút tervezése is folyhat.

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Kezdőlap    Belföld    Elkezdődhet a nagy átalakítási-bővítési munka Ferihegyen

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