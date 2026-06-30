Elkezdődhet a nagy átalakítási-bővítési munka Ferihegyen

A Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. 96 hónapos időtartamra kíván több ajánlattevővel keretmegállapodást kötni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hosszú távú fejlesztési programjának tervezési feladataira – írta a TED-en elérhető információk alapján a Magyar Építők.

A cél egy olyan, hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magában. A konkrét tervezési feladatokat a keretmegállapodások értékelése után osztják majd ki új eljárásokban.

A fejlesztések közé tartozik egy új földi oldali terminálépület (Main Terminal Building – MTB) megtervezése, a jelenlegi T2A és T2B terminálok, valamint a SkyCourt átalakítása és bővítése, továbbá új utasmólók kialakítása. Emellett a program része a légiforgalmi előterek, gurulóutak, közművek, közlekedési kapcsolatok és egyéb kiszolgáló létesítmények fejlesztése is.

A pályázati kiírás szerint készülhetnek tervek többek között:

a T2A, T2B terminálok és a SkyCourt fejlesztésére;

az új "E" jelű utasmólóra;

új terminálépületre;

légiforgalmi előterekre és gurulóutakra;

futópályákhoz kapcsolódó létesítményekre;

irányítótoronyra;

repülőgéphangárokra;

parkolóházakra;

vasútállomásra;

szállodára;

energiaközpontra és közműépületekre;

geotermikus erőműre;

utakra, parkolókra és egyéb kiszolgáló rendszerekre.

A dokumentáció szerint egy időben várhatóan mintegy 30 ezer négyzetméter nettó alapterületű épület, valamint mintegy 175 ezer négyzetméter légiforgalmi előtér és gurulóút tervezése is folyhat.