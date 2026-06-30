Doktor24: súlyos eljárási hiba miatt kezdeményezték a felszámolást

A közleményben azt írták, a Doktor24 ellen jogerős felszámolási végzés lépett életbe. A vita egy évekkel ezelőtti, mintegy 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amelyet jogi alapon jóhiszeműen vitatott a cég.

Úgy fogalmaztak, „Súlyos eljárási hiba sodorta méltatlan helyzetbe Magyarország egyik vezető magánegészségügyi szolgáltatóját. A menedzsment minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép annak érdekében, hogy helyreálljon a jogszerű állapot egy olyan eljárásban, amelyben - álláspontunk szerint- súlyos eljárási szabálytalanságok vezettek a Doktor24 Medicina Zrt. felszámolásának elrendeléséhez” – fogalmaztak.

A cég álláspontja szerint az eljárás két ponton is sértette a törvényes garanciákat. Egyrészt a másodfokú döntést a bíróság csaknem négyhetes késéssel kézbesítette, másrészt a felszámolást három nappal azelőtt rendelték el és tették közzé, hogy a másodfokú döntést részükre joghatályosan kézbesítették, és ezzel az jogerőre emelkedett volna. „Álláspontunk szerint ezekkel a mulasztásokkal megfosztották társaságunkat attól a törvényben biztosított jogától, hogy megismerje a másodfokú eljárás eredményét és a követelés kiegyenlítésével elkerülhesse a felszámolást” – írták.

Megjegyezték azt is, hogy a másodfokú döntés kézhezvételének napján a teljes követelés azonnal kiegyenlítették, amit a hitelező is igazolt, és közösen kezdeményezték az eljárás megszüntetését.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Doktor24 Csoport idei árbevétele megközelíti a 20 milliárd forintot, EBITDA-ja várhatóan meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Több mint 1200 munkatársat foglalkoztatnak, klinikáikon és kórházukban több százezer járó- és több tízezer fekvőbeteget látnak el.

„A jelenlegi helyzet súlyos reputációs és gazdasági károkat okozhat egy stabilan működő egészségügyi szolgáltatónak. Az ügy nem függ össze a Doktor24 fizetőképességével, hanem olyan eljárásjogi hibák eredménye, amelyekről ma reggel meggyőző bizonyítékokat nyújtottunk át a Fővárosi Törvényszék munkatársainak. Bízunk abban, hogy a bíróság a benyújtott kérelmünk alapján haladéktalanul helyreállítja a jogszerű állapotot. Meggyőződésünk, hogy egy jogállamban nem kerülhet veszélybe egy nyereséges, több mint ezer embernek munkát adó, betegek százezreit ellátó egészségügyi vállalat pusztán azért, mert nem gyakorolhatta a törvény által biztosított jogait” – fogalmaztak a közleményben.