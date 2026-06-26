Hogy lesz tényleg olcsóbb a gyümölcs és a zöldség? Magyar Péter szerint „top prioritás”

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Nyitókép: Unsplash

Hogyan lesz tényleg olcsóbb a gyümölcs és a zöldség? Magyar Péter szerint ez „top prioritás”

Infostart / InfoRádió

A kormány továbbra is azt tervezi, hogy 27 százalékról 5-re csökkenti a zöldség és a gyümölcs általános forgalmi adóját – erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az InfoRádió kérdésére válaszolva, erről a szakmának is megvan a véleménye.

Az áfacsökkentéssel ki lehetne szorítani az adócsalókat az ágazatból, ezt mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Apáti Ferenc, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

„A hazai zöldség-gyümölcs mintegy 70 százaléka az áruházláncokon keresztül kerül a fogyasztóhoz, ez fehér és legális. 30 százalék az, ami más csatornákon, ennek akár fele is lehet a fekete, vagyis az az összes 15 százaléka, de ennél nagyobb arány lehet az, amit a statisztikák nem is látnak és nem is becsülhető, pont azért, mert fekete, azt gondoljuk, hogy ez az összes most látható mennyiségnek lehet megint egy 10-20 százaléka. Vagyis elképzelhető, hogy a teljes zöldség-gyümölcs forgalom 25-30 vagy egyes fajoknál akár 40 százaléka is valamilyen szürke vagy fekete csatornán jut el a fogyasztóhoz” – vélekedett.

Az áfacsökkentés szerinte az import ellen folytatott versenyben is előnyhöz juttatná a zöldség- és gyümölcstermesztőket.

„Az importot kvázi 0 százalékos áfakulccsal hozzuk be; pozitív hatással lenne a szervezettségre, mert ha kifehéredik a gazdaság, akkor rögtön nagyobb érdeke a termelőnek, hogy belépjen termelői szervezetekbe, integrációkba, de ezeknek az integrációknak vagy termelői szervezeteknek ma az egyik legnagyobb ellensége a számla” – mutatott rá.

A zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentése a Tisza programjának egyik legfontosabb vállalása volt, és most is az, mondta Magyar Péter miniszterelnök az InfoRádió kérdésére a kormányszóvivői tájékoztatón.

„Nyilván, amint meglesznek a költségvetési számok, a '26-os, majd a '27-es költségvetés számai, úgy ez a javaslat jön, nekem ez egy elvárásom, és nemcsak nekem, szerintem az országnak is, hogy ezt meg tudjuk lépni. Ezt elő kell készíteni, a fogyasztóvédelmet fejleszteni kell, hogy valóban az legyen az eredmény, amit mondanak, kifehérítse az ágazatot és le se nyeljék bizonyos kereskedők ezt az áfacsökkentést. Azért ezt nehezebb megcsinálni, mint néha mondani, mert itt folyamatosan változó árakról van szó szezontól függően, de meg lehet oldani, más országokban is megoldották” – szögezte le.

A statisztikák szerint a magyarok 10 éve egyre kevesebb zöldséget és gyümölcsöt vásárolnak, aminek egyik oka részben az, hogy a magas áfa miatt drágaság van.

A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Hogyan lesz tényleg olcsóbb a gyümölcs és a zöldség? Magyar Péter szerint ez „top prioritás”

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Hogy lesz tényleg olcsóbb a gyümölcs és a zöldség? Magyar Péter szerint „top prioritás”

Hogy lesz tényleg olcsóbb a gyümölcs és a zöldség? Magyar Péter szerint „top prioritás”
A kormány továbbra is azt tervezi, hogy 27 százalékról 5-re csökkenti a zöldség és a gyümölcs általános forgalmi adóját – erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az InfoRádió kérdésére válaszolva, erről a szakmának is megvan a véleménye.
 

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