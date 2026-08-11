Köztársasági elnökké választották Baka Andrást – a nap hírei

Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az Országgyűlés, 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza-frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. A megválasztott államfő beszédében hangsúlyozta: az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, egyszerre van szükség igazságtételre és méltányosságra. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét.

Elfogadta a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről szóló indítványt az Országgyűlés. A parlament egyetértett azzal, hogy a legfőbb ügyész lemondási ideje augusztus 25-én ér véget.

Csütörtökön tárgyalja az Alkotmánybíróság az Alaptörvény-módosítások elleni fideszes beadványokat, köztük azt is, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását. Az ellenzéki párt az Alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon.

A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott: olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat és meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket.

Törvényjavaslatot nyújtott be a képviselők hozzátartozói vagyonnyilatkozatainak nyilvánossága érdekében a Mi Hazánk. Novák Előd, a párt alelnöke szerint a szabályozás módosításával átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válhatna a képviselők vagyonnyilatkozati rendszere.

Októberben kell benyújtania a költségvetésről szóló javaslatot a kormánynak – így döntött az Országgyűlés. A tervezéssel összefüggő információk és követelmények közzétételi kötelezettségi határideje is későbbre, augusztus 31-re tolódik.

A korábban tervezett 14 százaléknál kisebb, 10 százalék alatti minimálbér-emelés lehet jövőre – mondta az RTL Híradónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Perlusz László hozzátette: a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény és az alacsonyabb infláció miatt nem indokolt a tervezett mértékű emelés.

Jóváhagyta a vényköteles gyógyszerek áfamentességét az Országgyűlés. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés szeptember elsején lép hatályba.

Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az Országgyűlés. A többi között eltörölték a szabad sztrájkjogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál. Megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni.

Megszavazta az agrárkamaráról szóló törvény módosítását a parlament. A korábbi vitában elhangzott: a kezdeményezés célja egy egységes, pártpolitikától mentes kamara létrehozása, amelyik tényleges segítséget nyújt a tagjainak.

Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházások közül 114 projekt 58,1 milliárd forint uniós forrásból valósul meg, összesen 324 kilométernyi útszakaszon.

Kizárta az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t az MFB az uniós forrásból meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. A bank igazgatósága a döntést indokolva közölte: a társaság nem teljesítette az átláthatósági követelményeket.

Megszüntette az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelöléséhez kapcsolódó miniszteri jogkört a parlament. A kormány által kezdeményezett módosítás indoklása szerint az engedélyezési rendszer objektívan, hatósági alapokon működik majd, érvényesítve a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási garanciákat.

Október elsejétől az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alá kerül a Terrorelhárítási Központ – döntött az Országgyűlés. A TEK önállósága ezzel megszűnik, de nevét megőrzi. Jelenlegi formájában az Országgyűlési Őrség is megszűnik.

Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. A közlemény szerint a legutóbbi szerződések összesen 4 milliárd forint közpénzt érintenek, a közbeszerzés nélkül megbízott cég tulajdonosa pedig Kaminski Fanny, Orbán Viktor sajtótanácsadója.

Románia felmentést kért az Európai Bizottságtól, hogy az energiaválság miatt tovább működtethesse szénerőműveit. A kormány szerint a Duna alacsony vízállása miatt le kell állítani a cernavodai atomerőmű még működő 2-es blokkját, amely az ország energiaigényének 10 százalékát fedezi. Románia ezért azt is vizsgálja, mennyi áramot tudna importálni a környező országokból.

Az Európai Unió integritását garantálja Ceuta és Melilla, ezért a két észak-afrikai spanyol városból senki sem távozhat a szárazföld belseje felé – jelentette ki a spanyol külügyminiszter Ceutában. José Manuel Albares azután látogatott a városba, hogy július utolsó hetében mintegy 72 ezren jutottak át illegálisan Marokkóból, közülük 70 ezren azóta visszatértek.

A Hormuzi-szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump újságírók előtt kijelentette azt is: az Egyesült Államok 100 százalékban ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, de a helyzet összetett. Közben rakétatámadás ért egy jemeni kereskedelmi teherhajót a Vörös-tengeren, a Báb el-Mandab tengerszorosban található Perim sziget közelében.

Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, amelyek ezúttal az Orenburgi területen található orszki létesítményt támadták. Az ukrán vezérkar szerint a mintegy 2.300 kilométerre fekvő finomító a térség egyik legnagyobb üzeme és fontos szereplője az orosz üzemanyag- és energetikai ágazatnak.