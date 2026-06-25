Áfacsökkentést szeretnének a zöldség- és gyümölcstermesztők

Az áfacsökkentésnek több pozitív hatása lenne. Az egyik az áfacsaló kereskedők kiszűrése a piacról – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Apáti Ferenc egyetemi docens, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, aki hozzátette: a hazai zöldség-gyümölcs mintegy 70 százaléka az áruházláncokon keresztül kerül a fogyasztóhoz. Ez a szektor fehér és legális.

30 százalék forog más csatornákon, és ennek akár fele is lehet a fekete, vagyis a teljes forgalom 15 százaléka

– fogalmazott, hozzátéve: ennél nagyobb arány lehet az, amit a statisztikák nem is látnak és nem is becsülhető, pont azért, mert fekete. „Azt gondoljuk, hogy ez a teljes most látható mennyiség újabb 10-20 százaléka. Vagyis elképzelhető, hogy a teljes zöldség-gyümölcs-forgalom 25-30, egyes fajoknál akár 40 százaléka is valamilyen szürke vagy fekete csatornán jut el a fogyasztóhoz” – hangsúlyozta.

De pozitív hatással lenne az áfacsökkentés az importtal szembeni versenyképesség javulásában is, mert az importot kvázi 0 százalékos áfakulccsal hozzuk be. Pozitív hatással lenne a szervezettségre, mert ha kifehéredik a gazdaság, akkor rögtön nagyobb érdeke a termelőnek, hogy belépjen téeszekbe, termelői szervezetekbe, integrációkba – de ezeknek az integrációknak vagy termelői szervezeteknek ma az egyik legnagyobb ellensége a számla, mert ott csak fehéren, legálisan, számlán lehet dolgozni, és ha valaki nem akar számlán értékesíteni, akkor nem lesz szervezettség. Ha mindezeket a hatásokat egybenézzük, akkor az ágazatra nagyon-nagyon sok pozitív hatása lenne az áfacsökkentésnek – mondta az elnök.

A kérdésre, hogy miként tudnák megelőzni, hogy a kereskedelem „ne nyelje le” az áfacsökkentés hatását, tehát tényleg a vásárlónak is érezhető legyen a hatása a zöldségek és a gyümölcsök bolti árában, az elnök azt mondta: „igazából nem lehet”. Hozzátette: a szamóca meg tudja csinálni, hogy jön egy meleghullám, összetorlódik az érés, néhány nap alatt kialakul egy időszaki túlkínálat a piacon, bezuhannak az árak, és a fogyasztói ár lemegy 1000-1500 forintra. Vagy jön egy csapadékos periódus, 5-6 napig nem tudunk betakarítani, mert esőben, szabadföldön nem lehet, meg a termés egy része a szürkepenész miatt elrohad – ilyenkor hirtelen bezuhan a kínálat, néhány nap alatt a fogyasztói ár 1000-1500-ról kilő 3000 forintra. Majd két hét múlva meg tudja csinálni ugyanezt. Tehát

olyan mértékű az árhullámzás a zöldségek, gyümölcsök piacán, akár nagyon rövid, akár 1-2 hónapos távlatban, ami sokkal nagyobb mértékű, mint maga az áfacsökkentés által eredményezett fogyasztói árcsökkenés.

Tehát míg a kínálat változása 50-60-80-100 százalékkal mozgathatja az árakat, addig az áfacsökkentés 20 százalékkal, így a gyakorlatban mérhetetlen lesz hosszabb távon az áfacsökkentés hatása – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Apáti Ferenc egyetemi docens, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

A szakmai szervezet elnöke azt is elmondta, hogy miközben a zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, aközben az árak három-négyszeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, így egyre több magyar számára szinte luxussá vált a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A szélsőséges időjárási jelenségek, az egyre durvább fagy- és aszálykárok is egyre jobban sújtják az ágazatot. Az alma és a meggy a két legnagyobb termőterületű kultúránk, és ezekben rosszabb a helyzet, mint tavaly.

„Nem tudjuk megúszni, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk” – ezt is mondta Apáti Ferenc, aki szerint egyre kevesebb magyar születik, egyre kevesebben vállalják el a betakarítás nehéz fizikai munkáját, és a piaci verseny miatt nem tudnak nekik sokkal magasabb bért adni.

Az interjút Herczeg Zsolt készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.