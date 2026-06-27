ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országos Mentőszolgálat mentőhelikoptere a levegőben
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Tömegszerencsétlenség a 3-as főúton, gyerekek a halottak között

Infostart / MTI

Két gyermek és két felnőtt meghalt, egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők a 3-as főúton Bükkábránynál történt közlekedési balesetben szombat délután.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI érdeklődésére azt közölte: több mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

A balesetben két gyermek és két felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették – közölte az OMSZ.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban azt közölte: két autó ütközött frontálisan Bükkábránynál, az egyikből feszítővágóval szabadítottak ki embereket a tűzoltók. A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 3-as főutat a 154-155-ös kilométernél.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tömegszerencsétlenség a 3-as főúton, gyerekek a halottak között

baleset

halott

3-as főút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az emberiség most készül kitermelni a bolygó utolsó érintetlen nyersanyagkészletét
A sötét mélység aranyláza

Az emberiség most készül kitermelni a bolygó utolsó érintetlen nyersanyagkészletét
A XXI. század egyik legfontosabb nyersanyag-háborúja nem a Közel-Keleten és nem Afrikában zajlik, hanem négyezer méter mélyen, a Csendes-óceán fenekén. A tét több ezer milliárd dollár lehet. A kérdés csak az, hogy vajon képes leszünk-e úgy kitermelni ezeket a kincseket, hogy közben ne pusztítsuk el a Föld egyik legkevésbé ismert ökoszisztémáját?
Tömegszerencsétlenség a 3-as főúton, gyerekek a halottak között

Tömegszerencsétlenség a 3-as főúton, gyerekek a halottak között

Két gyermek és két felnőtt meghalt, egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők a 3-as főúton Bükkábránynál történt közlekedési balesetben szombat délután.
 

Eltűntek hárman a Dunában – könyörgőre fogja a rendőrség

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

Ennyi mindent jelent a mostani harmadfokú hőségriasztás – részletek

Hőség – A védekezés irányítójaként posztolt Magyar Péter

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Ellepik a vizes zacskók a tömegrendezvényeket

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Telex: Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is távozott egyetemi kuratóriumaiból

Telex: Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is távozott egyetemi kuratóriumaiból

Újabb ismert üzletemberek mondtak le egyetemi alapítványi kuratóriumi tisztségeikről. A Telex beszámolója szerint Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is távozott az általuk felügyelt egyetemi alapítványok vezetéséből, miközben a kormány az uniós források felszabadítását célzó jogszabály részeként átalakítja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) működését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy királyság végét látjuk? Borzasztó formában az egykori világbajnok, súlyos kérdések merültek fel a jövőjéről

Egy királyság végét látjuk? Borzasztó formában az egykori világbajnok, súlyos kérdések merültek fel a jövőjéről

A korábbi klasszikus sakkvilágbajnok, Magnus Carlsen gyenge szereplése ismét felvetette a kérdést, hogy vajon a 35 éves családapa hajlik-e arra, hogy tovább csökkentse feszített tempóját.

BBC
Business Sport Travel Science
Death toll in Venezuela quakes tops 1,400 as rescuers race to pull out survivors

Death toll in Venezuela quakes tops 1,400 as rescuers race to pull out survivors

As the 72-hour window nears its end, acting President Delcy Rodríguez says she still has "faith and hope" people would be rescued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 20:38
Eltűntek hárman a Dunában – könyörgőre fogja a rendőrség
2026. június 27. 19:43
Itthon eddig még sehol sem használt babaszimulátoron gyakorolhatnak a Bethesdában
×
×