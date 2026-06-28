A hőség miatt ezt mondanák a mentőkutyák – videó

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ennek kapcsán posztolt a katasztrófavédelem egy olyan videót, amelyből kiderül, mi játszódik le ilyenkor a mentőkutyákban, és a viselkedésüket hogy lehet értelmezni.

A videón látható a hőségben a túlélés kulcsa:

víz, árnyék és gátlástalan pancsolás.

Ami a részleteket illeti, a kutyák viselkedésükkel ezt üzenik:

menj víz közelébe, de előtte szólj valakinek, hol vagy

nincs annyi szőröd, mint nekünk, szóval „naptej”

ne rohanj így be a vízbe, ahogy a videón látszik, hanem fokozatosan, csuklót, tarkót vizezve

igyál sok vizet, ivóvizet

kerüld a tűző napot, a forró aszfaltot

keress árnyékot

aludni, lustálkodni, feltöltődni jó.

Mutatjuk!