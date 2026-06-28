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Nyitókép: Pixabay

A hőség miatt ezt mondanák a mentőkutyák – videó

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A katasztrófavédelem a hőséggel kapcsolatos videót tett közzé.

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ennek kapcsán posztolt a katasztrófavédelem egy olyan videót, amelyből kiderül, mi játszódik le ilyenkor a mentőkutyákban, és a viselkedésüket hogy lehet értelmezni.

A videón látható a hőségben a túlélés kulcsa:

  • víz, árnyék és gátlástalan pancsolás.

Ami a részleteket illeti, a kutyák viselkedésükkel ezt üzenik:

  • menj víz közelébe, de előtte szólj valakinek, hol vagy
  • nincs annyi szőröd, mint nekünk, szóval „naptej”
  • ne rohanj így be a vízbe, ahogy a videón látszik, hanem fokozatosan, csuklót, tarkót vizezve
  • igyál sok vizet, ivóvizet
  • kerüld a tűző napot, a forró aszfaltot
  • keress árnyékot
  • aludni, lustálkodni, feltöltődni jó.

Mutatjuk!

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Kezdőlap    Belföld    A hőség miatt ezt mondanák a mentőkutyák – videó

katasztrófavédelem

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A hőség miatt ezt mondanák a mentőkutyák

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