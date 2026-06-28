A hőség miatt ezt mondanák a mentőkutyák – videó

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ennek kapcsán posztolt a katasztrófavédelem egy olyan videót, amelyből kiderül, mi játszódik le ilyenkor a mentőkutyákban, és a viselkedésüket hogy lehet értelmezni.
A videón látható a hőségben a túlélés kulcsa:
- víz, árnyék és gátlástalan pancsolás.
Ami a részleteket illeti, a kutyák viselkedésükkel ezt üzenik:
- menj víz közelébe, de előtte szólj valakinek, hol vagy
- nincs annyi szőröd, mint nekünk, szóval „naptej”
- ne rohanj így be a vízbe, ahogy a videón látszik, hanem fokozatosan, csuklót, tarkót vizezve
- igyál sok vizet, ivóvizet
- kerüld a tűző napot, a forró aszfaltot
- keress árnyékot
- aludni, lustálkodni, feltöltődni jó.
Mutatjuk!