Eltévedt külföldi turistát kellett menteni a visegrádi erdőből

Eltévedt egy külföldi turista Visegrádon, konferenciahívással tartották vele a kapcsolatot, így sikerült megtalálni – írja a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat beszámolója nyomán a Telex.

A kutató-mentők segítségét a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérték. A turista a visegrádi Salamon-toronytól indult egy körtúrára, de nem volt kellően felkészült, és rosszul tervezte meg a napját. A telefonján nem volt internet, és papíralapú térképet sem vitt magával.

Mivel külföldi állampolgárként egyedül volt az országban, senkinek sem mondta el, hogy pontosan merre szeretne túrázni.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat bejegyzésében azt írta: „A helyzetet végül úgy sikerült megoldani, hogy a Tevékenység-irányítási Központ egy angolul jól beszélő munkatársa az egyik telefonvonalon tartotta a kapcsolatot a bajbajutottal, míg a másikon velünk egyeztetett. ​Ebbe a konferenciabeszélgetésbe kapcsoltuk be a helyszínre igyekvő quadunk rádióját, valamint olyan kollégákat is, akik napi szinten szoktak a Visegrádi-hegység ezen részén futni, túrázni, így alapos helyismeretükkel segíteni tudták a pozíció pontosítását.”

Az eltévedt nőt végül közel másfél óra egyeztetés és keresés után sikerült megtalálni. Ezután Szentendrére szállították, orvosi segítségre nem volt szüksége.