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Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

Nébih: fémdarabok miatt visszahívják a Nutella egyik termékét

Infostart / MTI

Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. visszahívja a NUTELLA Muffin elnevezésű termékét – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőségmegőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.

A gyártó cég honlapján, a ferrero.com/hu/hu/ oldalon olvasható tájékoztatás szerint a Ferrero visszahívja bizonyos fagyasztott pékárui egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fémdarabokat tartalmazhatnak.

A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ezeknek az országoknak az élelmiszer-biztonsági hatóságait már értesítették.

Azokat a fogyasztókat, akik megvásárolták a a visszahívott termékeket, arra kérik, hogy ne fogyasszák el azokat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához emailben info.hungary@ferrero.com vagy a https://www.ferrero.com/hu/hu/kapcsolat weboldalon.

Egyúttal kiemelték, a vásárlók a Ferrero egyéb termékeit fogyaszthatják.

A nyitókép illusztráció.

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