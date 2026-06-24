Életfogytiglanra ítélték a nővérét megfojtani próbáló makói férfit

A 35 éves férfit különös visszaesőként elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek a bíróság. A vádlott legkorábban 25 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Döntésével a táblabíróság súlyosított az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék húszéves fegyházbüntetést kiszabó ítéletét.

A férfi 2006 nyarán Makó közelében megerőszakolt, kifosztott, benzinnel lelocsolt, majd felgyújtott egy 18 éves magyarcsanádi lányt, aki három hét múlva a kórházban belehalt sérüléseibe. A vádlottat a Szegedi Ítélőtábla akkor előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek, és ezért 15 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta.

A férfi 2021. július 19-én szabadult, majd Makóra, a lánytestvéréhez költözött. Hamarosan uralkodni kezdett a nő felett, elvárta, hogy mindenben kiszolgálja őt. Emiatt gyakran vitatkoztak, ilyenkor a vádlott többször halálosan megfenyegette nővérét, alkalmanként kést is elővéve nyomatékosításként. A fenyegetések hatására a nő rettegni kezdett a férfitól, félelmében egy időre még el is költözött saját házából, oda azonban végül visszatért.

2022. március 28-án éjjel újra vitázni kezdtek, a vádlott két kézzel torkon ragadta testvérét, és szorítani kezdte a nyakát, miközben azt mondta, „Nézz a szemembe, mit látsz, látod, hogy megöllek?”. Kizárólag a sértett védekezésén és egy a helyiségbe belépő nő megjelenésén múlott, hogy a férfi a fenyegetését nem tudta beváltani.

A nő másnap reggel ment be a rendőrségre, és számolt be az őt ért támadásról. Az elsőfokú eljárás során meghallgatott szakértő elmondta, a sértett az őt megvizsgáló orvosoknak a fojtogatást követő jellemző tünetekről - légzészavar, rekedtség, hányinger, hányás – számolt be. A nyaki verőér kétoldali megszorítása miatt reflexes szívmegállás is bekövetkezhetett volna az nőnél.

A férfit csak májusban tartóztatták le, de ezután zárkatársai előtt is azt hangoztatta, hogy bánja, amiért nem sikerült testvérét megfojtania.

Az életének több mint felét eddig börtönben töltő vádlott az utolsó szó jogán azt mondta, édesanyja halála után testvére maradt az egyetlen rokona, ezért sem akarta megölni őt, de azt nem tagadta, hogy vitatkozott vele.

Kiss Dániel tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, a korábban többszörösen minősülő emberölés miatt az esetében kiszabható leghosszabb büntetésre ítélt férfi szabadulását követően röviddel újabb minősített emberölés kísérletét követte el. A bírói tanács úgy látta, az elkövető társadalomra való veszélyessége maximális, a büntetés célját kizárólag életfogytig tartó büntetéssel lehet elérni.