ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.23
usd:
314.12
bux:
139240.58
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Életfogytiglanra ítélték a nővérét megfojtani próbáló makói férfit

Infostart / MTI

Életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta jogerősen a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt a makói férfit, aki tíz hónappal azután, hogy szabadult a minősített emberölés miatt rá kiszabott büntetéséből, 2022 tavaszán megpróbálta megfojtani nővérét.

A 35 éves férfit különös visszaesőként elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek a bíróság. A vádlott legkorábban 25 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Döntésével a táblabíróság súlyosított az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék húszéves fegyházbüntetést kiszabó ítéletét.

A férfi 2006 nyarán Makó közelében megerőszakolt, kifosztott, benzinnel lelocsolt, majd felgyújtott egy 18 éves magyarcsanádi lányt, aki három hét múlva a kórházban belehalt sérüléseibe. A vádlottat a Szegedi Ítélőtábla akkor előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek, és ezért 15 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta.

A férfi 2021. július 19-én szabadult, majd Makóra, a lánytestvéréhez költözött. Hamarosan uralkodni kezdett a nő felett, elvárta, hogy mindenben kiszolgálja őt. Emiatt gyakran vitatkoztak, ilyenkor a vádlott többször halálosan megfenyegette nővérét, alkalmanként kést is elővéve nyomatékosításként. A fenyegetések hatására a nő rettegni kezdett a férfitól, félelmében egy időre még el is költözött saját házából, oda azonban végül visszatért.

2022. március 28-án éjjel újra vitázni kezdtek, a vádlott két kézzel torkon ragadta testvérét, és szorítani kezdte a nyakát, miközben azt mondta, „Nézz a szemembe, mit látsz, látod, hogy megöllek?”. Kizárólag a sértett védekezésén és egy a helyiségbe belépő nő megjelenésén múlott, hogy a férfi a fenyegetését nem tudta beváltani.

A nő másnap reggel ment be a rendőrségre, és számolt be az őt ért támadásról. Az elsőfokú eljárás során meghallgatott szakértő elmondta, a sértett az őt megvizsgáló orvosoknak a fojtogatást követő jellemző tünetekről - légzészavar, rekedtség, hányinger, hányás – számolt be. A nyaki verőér kétoldali megszorítása miatt reflexes szívmegállás is bekövetkezhetett volna az nőnél.

A férfit csak májusban tartóztatták le, de ezután zárkatársai előtt is azt hangoztatta, hogy bánja, amiért nem sikerült testvérét megfojtania.

Az életének több mint felét eddig börtönben töltő vádlott az utolsó szó jogán azt mondta, édesanyja halála után testvére maradt az egyetlen rokona, ezért sem akarta megölni őt, de azt nem tagadta, hogy vitatkozott vele.

Kiss Dániel tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, a korábban többszörösen minősülő emberölés miatt az esetében kiszabható leghosszabb büntetésre ítélt férfi szabadulását követően röviddel újabb minősített emberölés kísérletét követte el. A bírói tanács úgy látta, az elkövető társadalomra való veszélyessége maximális, a büntetés célját kizárólag életfogytig tartó büntetéssel lehet elérni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Életfogytiglanra ítélték a nővérét megfojtani próbáló makói férfit

emberölés

szegedi ítélőtábla

emberölés kísérlete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Iráni alku? Teljesen ellentétesek az álláspontok az atomellenőrzésről

Iráni alku? Teljesen ellentétesek az álláspontok az atomellenőrzésről
Washington és Teherán továbbra is ellentmondóan tálalja a háborút lezáró alku részeit. Vita van például a nukleáris ellenőrzések kérdésében, amihez szerdán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is hozzászólt. Közben az amerikai Szenátus blokkolná az elnök lehetőségeit a háború felújítására.
 

N. Rózsa Erzsébet: teljesen ellentétes Hamenei nézeteivel, ezért valószínűleg nem is volt iráni atomprogram

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.24. szerda, 18:00
Novák Zoltán
a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek

Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) kedden azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták – közölte a Belügyminisztérium (BM) szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna

Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna

A világ legnagyobb demokráciapercepciós kutatása idén is megvizsgálta, hogyan látják az emberek a világ országait, a demokrácia működését és a nemzetközi konfliktusokat.

BBC
Business Sport Travel Science
France braces for another day of sweltering heat as Europe heatwave spreads

France braces for another day of sweltering heat as Europe heatwave spreads

The heatwave is expected to spread to other parts of western Europe on Wednesday, before extending eastwards over the weekend.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 12:31
Velencei-tó: itt a negatív rekord
2026. június 24. 12:19
Rendkívüli ülést kezdeményezett a miniszter hat égető ügy miatt
×
×