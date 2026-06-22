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Nyitókép: Kateryna Mashkevych/Getty Images

Budapest-szerte riasztották a katasztrófavédelemet

Infostart / MTI

Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Budapesten és Pest vármegyében – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel hétfőn.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat több járásra elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt. A tájékoztatás szerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de helyenként erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

A tűzoltóegységeket jellemzően kidőlt fák és leszakadt ágak miatt riasztják. Budapesten főként a keleti kerületekben okozott fennakadásokat a vihar. A XVIII. kerületi Napló utcában egy faág szakadt az úttestre, a XVII. kerületi Strázsahegyi utcában egy fa villanyvezetékre dőlt, míg a X. kerületi Szállás utcában egy személyautóra borult fát távolítottak el a tűzoltók láncfűrész segítségével.

Pest vármegyében a legtöbb bejelentés Isaszegről érkezett, ahol több fa is az úttestre dőlt. Százhalombattán a 6-os főút forgalmát egy leszakadt faág akadályozta.

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Gyengül a forint

Gyengül a forint

A forint mind a dollárral mind pedig az euróval szemben gyengült hétfőn. Előbbi 352 felett, utóbbi 308 forint magasságában mozog. A brit fizetőeszköz enyhén gyengült a nap folyamán, és végül 1,324 dolláron állapodott meg, miután a Starmer lemondását követő hirtelen pánikban egészen 1,318 dollárig süllyedt. A befektetők a háborús híreket is figyelik: a közvetítőként fellépő Katar és Pakisztán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy olyan ütemtervben, amely hatvan napon belül elvezethet a végleges egyezséghez. A hír hatására a kőolaj ára hordónként 1,6 százalékkal, 79,3 dollárra csökkent. Az árak esését ugyanakkor korlátozta, hogy Donald Trump amerikai elnök a konfliktus kiújulását vetítette előre, Teherán pedig a Hormuzi-szoros lezárásával fenyegetett.

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