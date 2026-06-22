Budapest-szerte riasztották a katasztrófavédelemet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat több járásra elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt. A tájékoztatás szerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de helyenként erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

A tűzoltóegységeket jellemzően kidőlt fák és leszakadt ágak miatt riasztják. Budapesten főként a keleti kerületekben okozott fennakadásokat a vihar. A XVIII. kerületi Napló utcában egy faág szakadt az úttestre, a XVII. kerületi Strázsahegyi utcában egy fa villanyvezetékre dőlt, míg a X. kerületi Szállás utcában egy személyautóra borult fát távolítottak el a tűzoltók láncfűrész segítségével.

Pest vármegyében a legtöbb bejelentés Isaszegről érkezett, ahol több fa is az úttestre dőlt. Százhalombattán a 6-os főút forgalmát egy leszakadt faág akadályozta.