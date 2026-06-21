Tájékoztatásuk szerint a hiba elhárításáig az érintett vonatoknak várakozniuk kell, a pótlóbuszok szervezését megkezdték.
Akadozik a vasúti közlekedés a dél-balatoni vonalon
Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között, ezért a dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.
Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.
Ezeken a kutakon elfogyott a benzin: a lakosság nem vásárolhat, óriási a káosz - mi jöhet még?
Felfüggesztették a lakossági üzemanyag-értékesítést az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten.
US and Iran begin talks on initial peace deal in Switzerland
The face-to-face meeting follows ongoing fighting in Lebanon and Iran's claim to have shut the Strait of Hormuz.