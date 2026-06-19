Mi történik Kelenföldön? – sorra kapcsolják le a bűnözőket a rendőrök

A rendőrök június 9. és 17. között 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a Kelenföldi pályaudvar környékén – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). A közleményben felidézték, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28. óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén.

A rendőrök június 9-től 17-ig összesen 436 embert igazoltattak, lekapcsoltak tíz körözött személyt. Két embert garázdaság, egyet lopás bűncselekmény elkövetésén, egy másikat kábítószer birtoklásán értek. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 gramm zöld, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le.

A XI. kerületi járőrök a férfit elfogták, majd mintavételre előállították; a gyorstesztje kábítószer fogyasztására utalt. Az újbudai nyomozók a 32 éves férfit kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A rendőrök közterületi alkoholfogyasztás miatt nyolc szabálysértési feljelentést tettek, helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt öt, a KRESZ szabályainak megsértése miatt egy esetben szabtak ki – áll a közleményben.