Újabb toborzó kampányt indít az egyik hazai akkumulátorgyártó üzem

Újabb toborzási kampányt indít júliusban a CATL Debrecen, amely elsősorban a városban és a megyében élő munkavállalókat célozza meg. A vállalat közleménye szerint a július közepétől szeptember közepéig tartó ötödik toborzási kampány során több kiemelt helyi rendezvényen is megjelennek majd, köztük a Campus Fesztiválon és a Virágkarneválon, továbbá közterületen, az online térben és járműveken is találkozhatnak az érdeklődők az álláshirdetésekkel.

A debreceni üzemben jelenleg három gyártósoron folyik az akkumulátormodulok gyártása, és az engedélyek megszerzését követően az akkumulátorcellák tesztgyártása is megkezdődhet, ami a munkavállalók létszámának további jelentős növekedését igényli.

A CATL Debrecen jelenleg 1470 munkavállalót foglalkoztat, és a tervek szerint a létszám az év végére 2300-ra emelkedhet.

A közleményben kiemelték: a helyi munkavállalók foglalkoztatása továbbra is prioritás, és olyan munkavállalókat keresnek, akik nyitottak a tanulásra és képesek alkalmazkodni egy modern gyártási környezethez. Elsősorban a gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területekre várják a jelentkezőket, de irodai pozíciókra is folyamatosan hirdetnek állásokat.

A CATL Debrecen kiemelt célként kezeli a helyi utánpótlás és a fiatal tehetségek bevonását, ezért több oktatási intézménnyel is együttműködik és rendszeresen jelenik meg egyetemi és szakközépiskolai rendezvényeken. A társaság 2024-ben stratégiai együttműködést kötött a Debreceni Egyetemmel a műszaki képzés fejlesztése és közös kutatási projektek megvalósítása érdekében, emellett már két éve bővíti együttműködését a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSZC).

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 2025-ben már 39,29 százalékos részesedéssel rendelkezett az elektromosautó-akkumulátorok globális piacán. A cég 13 gyártóbázissal és 6 kutatási-fejlesztési központtal rendelkezik. A jövőben a CATL debreceni üzeme is átveszi a vállalat ipar 4.0 technológia, a zöld gyártás és logisztika területén szerzett tapasztalatait – áll a közleményben.