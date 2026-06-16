ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.3
usd:
300.79
bux:
138730.73
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
CATL üzem
Nyitókép: Facebook/CATL Debrecen

Újabb toborzó kampányt indít az egyik hazai akkumulátorgyártó üzem

Infostart / MTI

Elsősorban a gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területekre várják a jelentkezőket, de irodai pozíciókra is folyamatosan hirdetnek állásokat.

Újabb toborzási kampányt indít júliusban a CATL Debrecen, amely elsősorban a városban és a megyében élő munkavállalókat célozza meg. A vállalat közleménye szerint a július közepétől szeptember közepéig tartó ötödik toborzási kampány során több kiemelt helyi rendezvényen is megjelennek majd, köztük a Campus Fesztiválon és a Virágkarneválon, továbbá közterületen, az online térben és járműveken is találkozhatnak az érdeklődők az álláshirdetésekkel.

A debreceni üzemben jelenleg három gyártósoron folyik az akkumulátormodulok gyártása, és az engedélyek megszerzését követően az akkumulátorcellák tesztgyártása is megkezdődhet, ami a munkavállalók létszámának további jelentős növekedését igényli.

A CATL Debrecen jelenleg 1470 munkavállalót foglalkoztat, és a tervek szerint a létszám az év végére 2300-ra emelkedhet.

A közleményben kiemelték: a helyi munkavállalók foglalkoztatása továbbra is prioritás, és olyan munkavállalókat keresnek, akik nyitottak a tanulásra és képesek alkalmazkodni egy modern gyártási környezethez. Elsősorban a gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területekre várják a jelentkezőket, de irodai pozíciókra is folyamatosan hirdetnek állásokat.

A CATL Debrecen kiemelt célként kezeli a helyi utánpótlás és a fiatal tehetségek bevonását, ezért több oktatási intézménnyel is együttműködik és rendszeresen jelenik meg egyetemi és szakközépiskolai rendezvényeken. A társaság 2024-ben stratégiai együttműködést kötött a Debreceni Egyetemmel a műszaki képzés fejlesztése és közös kutatási projektek megvalósítása érdekében, emellett már két éve bővíti együttműködését a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSZC).

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 2025-ben már 39,29 százalékos részesedéssel rendelkezett az elektromosautó-akkumulátorok globális piacán. A cég 13 gyártóbázissal és 6 kutatási-fejlesztési központtal rendelkezik. A jövőben a CATL debreceni üzeme is átveszi a vállalat ipar 4.0 technológia, a zöld gyártás és logisztika területén szerzett tapasztalatait – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb toborzó kampányt indít az egyik hazai akkumulátorgyártó üzem

debrecen

kampány

toborzás

catl

akkumulátorgyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy kormányváltás vagy valódi rendszerváltoztatás történt-e április 12-én – mondta az InfoRádióban a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója. Novák Zoltán szerint történelmi távlatban azt lehet érzékelni, hogy a magyar társadalom a domináns pártrendszert és az erőkultuszt preferálja.
 

Magyar Péter: már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a védett árnál

Megújulás vagy folytonosság? Elemzők Orbán Viktor újraválasztásáról és a Fidesz jövőjéről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: biznisz épült a magyar állampolgárságra, ma tárgyalta a vagyonnyilatkozatok szigorítását a parlament

Tisza-kormány: biznisz épült a magyar állampolgárságra, ma tárgyalta a vagyonnyilatkozatok szigorítását a parlament

Kedden 9 órától ismét ülésezik a parlament, ahol több fontos javaslatot tárgyalnak majd a képviselők. Terítéken van az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomag, a pedagógusok teljesítménybérezése és a törvényhozás munkájának gyorsítása is. A napirend előtti felszólalásban Magyar Péter Nagy Imre halálának évfordulója kapcsán arról beszélt, hogy ők nem szeretnék sem '56, sem '89 emlékezetét kisajátítani. Kiderült, hogy folytatódik a leépítési hullám a Fidesz-közeli médiában, ezúttal a Pesti Srácoknál és a Világgazdaságnál. Velkey György eközben arról számolt be, hogy a vizsgálataik szerint az előző kormányzat üzletet épített a magyar állampolgárság közvetítésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes fejlesztési hullám készülődik Magyarországon: ellephetik a szélerőművek az országot, ez az igazi rezsicsökkentés

Döbbenetes fejlesztési hullám készülődik Magyarországon: ellephetik a szélerőművek az országot, ez az igazi rezsicsökkentés

A MEKH felmérést tervez indítani a szélerőmű-kapacitások bővítésével kapcsolatban

BBC
Business Sport Travel Science
Russian warship fires warning shots near UK-registered yacht in Channel

Russian warship fires warning shots near UK-registered yacht in Channel

BBC News understands the yacht had drifted towards the Admiral Grigorovich, a Russian frigate which has been operating in the Channel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 18:38
Braunmüller Lajos: nem elég a hadsereget ráereszteni a vaddisznógyérítésre
2026. június 16. 18:02
Magyar Péter: már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a védett árnál
×
×