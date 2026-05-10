Kedden megalakulhat az új kormány – a nap hírei

Hétfőn reggel kezdődnek és kedden le is zárulnak a Tisza miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai az Országgyűlésben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Hétfőn 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedd délután, a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei. Az Alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter, bemutatja a minisztereit, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek.

Automatikusan három, korábban visszaküldött törvény marad az új Országgyűlés tárgysorozatában, köztük egy még 2017-ben benyújtott vízgazdálkodási jogszabály-módosítás is. A parlamenti dokumentumok szerint továbbra is napirenden marad az a törvény, amely lehetővé tette volna a 80 méternél nem mélyebb kutak engedély nélküli fúrását. Az új parlament örökli több visszaküldött nemzetközi megállapodás ügyét, Külön döntés nélkül lezártnak minősül több korábbi törvényjavaslat, köztük a Fidesz–KDNP által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló előterjesztés is.

Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek szombati kivonulását a kormányfő a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a Szózatról és a Himnuszról. Magyar Péter arra reagált, hogy a Mi Hazánk elhagyta a termet az Országgyűlés alakuló ülésén, amikor a Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadta a cigány himnuszt. A Mi Hazánk lépését a 100 Tagú Cigányzenekar is elítélte. A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője visszautasította az állítást. Toroczkai László arra hívta fel a figyelmet, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint az uniós himnusz, az Örömóda előtt tervezték a kivonulást, de a Tisza Párt a napirendet szerintük váratlanul módosította.

Az új Országgyűlés megalakulása után nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, mert véget ért a posztkommunizmus időszaka – írta Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Zsolt - aki az új parlamentben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azzal indokolta álláspontját, hogy mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát. Magyar Péter, szombaton beiktatott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét.

A cseh miniszterelnök bízik abban, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel együttműködve új lendületet kaphat a visegrádi együttműködés. Andrej Babis a cseh hírügynökségnek azt mondta: eljött az ideje a V4-ek megújításának, mert Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának továbbra is sok közös érdeke van az Európai Unióban. Andrej Babis mellett a cseh ellenzéki Polgári Demokratikus Párt vezetője, Martin Kupka is gratulált Magyar Péter miniszterelnöki kinevezéséhez.

Több éves budapesti tartózkodás után elhagyta Magyarországot a korrupció vádja miatt körözött volt lengyel igazságügyi miniszter Magyar Péter beiktatása után – írja több lengyel forrás alapján Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. Egy lengyel tévé a New Jersey-i repülőtéren fotózta le Zbigniew Ziobrót aki állítólag amerikai újságírói vízummal érkezett az Egyesült Államokba Magyar Péter már a kampányban, majd a Tisza választási győzelme után is megerősítette: Zbigniew Ziobrót és egykori helyettesét Marcin Romanowskit az új magyar kormány nem fogja többé bújtatni.

Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. A washingtoni Fehér Ház egyelőre nem reagált az iráni válaszra. Vasárnap egy drón kisebb tüzet okozott egy hajón Katar partjai közelében.

Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy átmeneti egyezségben ne szerepeljen az iráni atomprogram lezárásának kötelezettsége. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter egy interjúban kijelentette, hogy a konfliktus rendezésénél két végső célt lát, az egyik a Hormuzi-szoros szabad forgalmának biztosítása, a másik pedig Irán nukleáris programjának lezárása. Az energiaügyi miniszter szerint amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd.

Hétfő délután zárulhat le a hantavírus-járvány által érintett Hondius óceánjáró utasainak evakuálása és egészségügyi vizsgálata a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén. A hajó a helyi vezetés tiltakozása ellenére köthetett ki. A spanyol hatóságok az orvosi vizsgálatok után a tünetmentes embereket kisebb csoportokban engedik partra. Az utasokat szigorú biztonsági intézkedések mellett szállítják a repülőtérre, ahonnan hazatérnek saját országukba. A hajón eddig 3 ember halt meg és 6 megerősített fertőzésről tudni.

Brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan da Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg. A férfi korábban a Hondius óceánjáró utasa volt. A Hondius hajó utasai közül két másik brit állampolgárnál már egyértelműen megállapították a hantavírus-fertőződést; őket Hollandiában és Dél-Afrikában kezelik.