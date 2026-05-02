2026. május 2. szombat Zsigmond
Kuruzslás vétsége miatt pénzbüntetésre ítéltek egy hialuronsavas ajakfeltöltést végző békéscsabai nőt, aki kozmetikus végzettséggel ezt nem tehette volna meg. Az ítélet jogerős – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.
Csúnya vége lett a „szépülésnek”, elítéltek egy kozmetikust

Infostart / MTI

Kuruzslás vétsége miatt pénzbüntetésre ítéltek egy hialuronsavas ajakfeltöltést végző békéscsabai nőt, aki kozmetikus végzettséggel ezt nem tehette volna meg. Az ítélet jogerős.

A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a büntetlen előéletű 23 éves nő 2023-ban szerzett kozmetikus technikus szakképesítést, majd egyéni vállalkozóként békéscsabai lakóházában kialakított kozmetikát működtetett.

A szalonban – szakorvosi végzettséghez kötött invazív orvos-esztétikai beavatkozást – hialuronsavas ajakfeltöltést végzett anyagi ellenszolgáltatásért, ám ahhoz nem rendelkezett semmilyen egészségügyi, orvosi végzettséggel és felelősségbiztosítással sem.

A nő ezt a szolgáltatást az internetes közösségi oldalakon hirdette, emiatt – közérdekű bejelentés nyomán – a Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei 2024 novemberében hatósági ellenőrzést végeztek, amely alapján rendőri intézkedésre került sor.

A nyomozás során kiderült, hogy a kozmetikus öt vendég részére végezte el a kezelést 511 ezer forint értékben, az összeg erejéig a Békéscsabai Járásbíróság vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

Magyarországon a töltőanyagokkal, fillerekkel (például hialuronsav) végzett ráncfeltöltés, ajakdúsítás, feltöltés, botox kezelés és bioszálas kontúrterápia kezelés szakorvosi – égés- és plasztikai sebész, valamint bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológus – képesítéshez kötött egészségügyi tevékenységnek minősül, ilyen beavatkozásokat kozmetikusok nem végezhetnek – nyomatékosították a közleményben.

NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma
A hotline-ok tavaly csaknem ötmillió olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban azt mondta, a megelőzésben nagyon fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartása, mert akkor az érintett kiskorúak nagyobb eséllyel merik megosztani az online térben tapasztalt kellemetlenségeket.
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Trump lépése indította el a lavinát: végleg leáldozhat az Egyesült Államok pénzügyi uralmának

Európa előtt nyitva áll a lehetőség, hogy az eurót a dollár valódi riválisává tegye a globális pénzügyi rendszerben. Egyelőre azonban csak a szép szavaknál és a cselekvésre buzdító felszólalásoknál tartunk, miközben a jegybankok inkább aranyba menekítik a tartalékaikat. Pedig a dedollarizáció egyre gyorsabban történik a világban – tudósított a Financial Times.

Megállíthatatlan a Tisza - és most nem a pártra gondolunk

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

