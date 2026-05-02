A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a büntetlen előéletű 23 éves nő 2023-ban szerzett kozmetikus technikus szakképesítést, majd egyéni vállalkozóként békéscsabai lakóházában kialakított kozmetikát működtetett.

A szalonban – szakorvosi végzettséghez kötött invazív orvos-esztétikai beavatkozást – hialuronsavas ajakfeltöltést végzett anyagi ellenszolgáltatásért, ám ahhoz nem rendelkezett semmilyen egészségügyi, orvosi végzettséggel és felelősségbiztosítással sem.

A nő ezt a szolgáltatást az internetes közösségi oldalakon hirdette, emiatt – közérdekű bejelentés nyomán – a Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei 2024 novemberében hatósági ellenőrzést végeztek, amely alapján rendőri intézkedésre került sor.

A nyomozás során kiderült, hogy a kozmetikus öt vendég részére végezte el a kezelést 511 ezer forint értékben, az összeg erejéig a Békéscsabai Járásbíróság vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

Magyarországon a töltőanyagokkal, fillerekkel (például hialuronsav) végzett ráncfeltöltés, ajakdúsítás, feltöltés, botox kezelés és bioszálas kontúrterápia kezelés szakorvosi – égés- és plasztikai sebész, valamint bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológus – képesítéshez kötött egészségügyi tevékenységnek minősül, ilyen beavatkozásokat kozmetikusok nem végezhetnek – nyomatékosították a közleményben.