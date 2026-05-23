2026. május 23. szombat Dezső
Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) általános ügyekért felelős rektorhelyettese beszédet mond a 23. Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján az ELTE Egyetem téri épületének Aula Magna termében 2018. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Szavazhatnak az ELTÉ-hez került kutatóintézetek dolgozói: maradnának vagy mennének?

A szavazásnak nem mindenki örül.

Dolgozói véleménynyilvánító szavazást szervez az ELTE a hozzá tartozó kutatóközpontok jövőjéről, erről Darázs Lénárd rektor tájékoztatta levélben az érintett munkatársakat, írja a 24.hu. A szavazás előzménye, hogy több kutatóközpont – köztük a Humán Tudományok Kutatóközpontja és a Nyelvtudományi Kutatóközpont – nemrég nyíltan jelezte: szeretnének visszakerülni a Magyar Tudományos Akadémiához. Az MTA erre reagálva azt közölte, nyitott a korábban leválasztott kutatóhálózat visszafogadására.

A rektor szerint az ELTE nem kezdeményezi a kutatóközpontok kiválását, ugyanakkor biztosítani kívánja ennek lehetőségét, ha teljesül három feltétel: az MTA vagy az új kutatóhálózat hivatalosan kezdeményezi az átvételt, a kutatóközpontok dolgozói támogatják a kiválást, illetve az állam is jóváhagyja az átalakítást.

A lap cikke szerint a szavazás megszervezése több kutató szerint aggályos, belső forrásokra hivatkozva arról írnak, hogy a döntés teljesen váratlanul érte a kutatóközpontokat, és a főigazgatókkal sem egyeztettek előzetesen.

A Los Angeles-i olimpia lebonyolításához és programjához igazodva arra kell koncentrálni a következő időszakban, hogy minél jobban menjenek a reggeli úszások – mondta az InfoRádióban Márton Richárd és Zombori Gábor edzője. A szakember beszélt arról is, hogy a magyar szövetség szeptemberre edzőtábort szervez az olimpia helyszínén, hogy hasznos tapasztalatokat szerezhessenek a válogatott kerettagjai.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása óta az első interjúját fogja adni az RTL Klubnak szombat este 19 órakor.

Az új kormányfő több gazdasági és szociális intézkedést is belengetett első nagyinterjújában, köztük támogatásokat és uniós megállapodást.

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

