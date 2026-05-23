Budapest, 2022. június 24.Virth Balázs, Milák Kristóf edzője a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 24-én.
Jönnek a kemény reggeli úszások, ősszel pedig kaliforniai edzőtábort terveznek – Virth Balázs az olimpiai felkészülésről

A Los Angeles-i olimpia lebonyolításához és programjához igazodva arra kell koncentrálni a következő időszakban, hogy minél jobban menjenek a reggeli úszások – mondta az InfoRádióban Márton Richárd és Zombori Gábor edzője. A szakember beszélt arról is, hogy a magyar szövetség szeptemberre edzőtábort szervez az olimpia helyszínén, hogy hasznos tapasztalatokat szerezhessenek a válogatott kerettagjai.

Egyre inkább a Los Angeles-i olimpiára fókuszálnak a magyar úszók, ősszel egy kiemelt edzőtáborozás is lehet a válogatott versenyzőknek Kaliforniában. Az év fő eseménye azonban az augusztusi, párizsi Európa-bajnokság lesz.

Virth Balázs az InfoRádióban azt mondta, a következő időszakban minden válogatott kerettagnak arra kell koncentrálnia, hogy az olimpiára gondolva minél jobban menjenek a reggeli úszások. Az előfutamokat ugyanis a reggeli órákban rendezik majd, és már ott is a topon kell majd lenni a középdöntőbe jutáshoz, ahol pedig szintén jól kell teljesíteni a döntős szereplés kiharcolásához. Természetesen a csúcsformát és a legjobb teljesítményt a döntőkre kellene időzíteni. A szakember megfogalmazása szerint ez lesz az igazán nagy feladat, mert

most már nem arról van szó, hogy „lazán tovább lehet jutni”, és majd a döntőben kiússzák magukat a versenyzők, hanem sokaknak már a középdöntőben is nagyot kell küzdeniük vagy akár az egyéni legjobbjukat kell hozniuk azért, hogy továbbjuthassanak.

Márton Richárd és Zombori Gábor edzője szerint a következő időszak felkészülési versenyein leginkább azt kell gyakorolni, hogy reggel minél jobban teljesítsenek a versenyzők, és fokozatosan javuljanak, erősödjenek, ahogy haladnak a középdöntő, illetve a döntő felé. Emlékeztetett, hogy az áprilisi, soproni országos bajnokság programját is ennek megfelelően alakították ki. Nem is volt könnyű a résztvevőknek, hogy öt nap alatt versenyszámonként háromszor kellett úszni, de a szervezők a lebonyolításban is azt tartották szem előtt, mi várható majd az olimpián. Ahogy a szakember fogalmazott, ez nagyon nehéz feladatot jelentett, de muszáj volt bevállalni.

Bár 2016-ban is az amerikai kontinensen, Brazíliában rendezték az olimpiát, és sokaknak vannak tapasztalatai a múltból ezen a téren, Virth Balázs elmondása szerint azért alapvetően más versenyzőkkel fognak készülni, mint Rióra, hiszen sok az új arc a keretben.

Kiemelte, hogy elsősorban az egyéni sajátosságoknak, igényeknek kell megfelelni, illetve a magyar szövetség

ősszel edzőtábort is szervez az olimpia helyszínére, ahol körülbelül azok a körülmények várják majd a csapatot, mint amilyenekre lehet majd számítani 2028 nyarán.

Bár ezt az edzőtábort szeptemberre tervezik, a klímát tekintve hasonló idő várható, mint nyáron. Nyilván az átállás, akklimatizáció tekintetében is lehet majd tapasztalatokat szerezni, úgyhogy a magyar válogatott tagjai számára biztosan hasznos lesz az őszi, tengerentúli összetartás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

Az Aréna névadójánál nincsen eredményesebb szereplője a magyar BEK/BL-történelemnek

A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a korábbiakban felvázolta, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé. Ezúttal arról lesz szó, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb magyar játékosai, edzői.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Tűzszüneti megállapodás jöhet Amerika és Irán között!

A közvetítők megállapodás közelébe értek az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról, írja a FT. Ez a lépés egyúttal keretet adna az iszlám köztársaság nukleáris programjáról szóló tárgyalásoknak is.

Kiderült, ki lesz a közoktatásért felelős államtitkár: új korszakot ígér az oktatási minisztérium

Új szemléletet és gyermekközpontú oktatást ígér az átalakuló tárca, két ismert szakember kapott kulcspozíciót.

At least 82 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

