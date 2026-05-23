Jönnek a kemény reggeli úszások, ősszel pedig kaliforniai edzőtábort terveznek – Virth Balázs az olimpiai felkészülésről

Egyre inkább a Los Angeles-i olimpiára fókuszálnak a magyar úszók, ősszel egy kiemelt edzőtáborozás is lehet a válogatott versenyzőknek Kaliforniában. Az év fő eseménye azonban az augusztusi, párizsi Európa-bajnokság lesz.

Virth Balázs az InfoRádióban azt mondta, a következő időszakban minden válogatott kerettagnak arra kell koncentrálnia, hogy az olimpiára gondolva minél jobban menjenek a reggeli úszások. Az előfutamokat ugyanis a reggeli órákban rendezik majd, és már ott is a topon kell majd lenni a középdöntőbe jutáshoz, ahol pedig szintén jól kell teljesíteni a döntős szereplés kiharcolásához. Természetesen a csúcsformát és a legjobb teljesítményt a döntőkre kellene időzíteni. A szakember megfogalmazása szerint ez lesz az igazán nagy feladat, mert

most már nem arról van szó, hogy „lazán tovább lehet jutni”, és majd a döntőben kiússzák magukat a versenyzők, hanem sokaknak már a középdöntőben is nagyot kell küzdeniük vagy akár az egyéni legjobbjukat kell hozniuk azért, hogy továbbjuthassanak.

Márton Richárd és Zombori Gábor edzője szerint a következő időszak felkészülési versenyein leginkább azt kell gyakorolni, hogy reggel minél jobban teljesítsenek a versenyzők, és fokozatosan javuljanak, erősödjenek, ahogy haladnak a középdöntő, illetve a döntő felé. Emlékeztetett, hogy az áprilisi, soproni országos bajnokság programját is ennek megfelelően alakították ki. Nem is volt könnyű a résztvevőknek, hogy öt nap alatt versenyszámonként háromszor kellett úszni, de a szervezők a lebonyolításban is azt tartották szem előtt, mi várható majd az olimpián. Ahogy a szakember fogalmazott, ez nagyon nehéz feladatot jelentett, de muszáj volt bevállalni.

Bár 2016-ban is az amerikai kontinensen, Brazíliában rendezték az olimpiát, és sokaknak vannak tapasztalatai a múltból ezen a téren, Virth Balázs elmondása szerint azért alapvetően más versenyzőkkel fognak készülni, mint Rióra, hiszen sok az új arc a keretben.

Kiemelte, hogy elsősorban az egyéni sajátosságoknak, igényeknek kell megfelelni, illetve a magyar szövetség

ősszel edzőtábort is szervez az olimpia helyszínére, ahol körülbelül azok a körülmények várják majd a csapatot, mint amilyenekre lehet majd számítani 2028 nyarán.

Bár ezt az edzőtábort szeptemberre tervezik, a klímát tekintve hasonló idő várható, mint nyáron. Nyilván az átállás, akklimatizáció tekintetében is lehet majd tapasztalatokat szerezni, úgyhogy a magyar válogatott tagjai számára biztosan hasznos lesz az őszi, tengerentúli összetartás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.