ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 23. szombat Dezső
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: unsplash.com

Rekordot döntött a honosítások száma Németországban

Infostart

A növekedés hátterében részben a 2024-ben hatályba lépett német állampolgársági reform áll.

Több mint 300 ezren kaptak német állampolgárságot 2025-ben a Welt am Sonntag című német hetilap által összesített előzetes tartományi adatok szerint, ami új rekordot jelent az egy évvel korábban regisztrált, mintegy 292 ezres csúcs után.

A hetilap 14 német szövetségi tartomány adatai alapján készítette el összesítését, mivel Mecklenburg-Elő-Pomeránia és Szász-Anhalt statisztikái hiányoztak, Alsó-Szászország, Saar-vidék és Schleswig-Holstein esetében pedig nem álltak rendelkezésre tartományi összesítések - bár az ottani városok és járások többsége kérésre megadta a honosítási adatokat.

A növekedés hátterében részben a 2024-ben hatályba lépett német állampolgársági reform áll. Az új szabályozás alapján a kérelmezők megtarthatják korábbi állampolgárságukat is, emellett a honosításhoz szükséges minimális tartózkodási idő nyolc évről öt évre csökkent.

A honosítások számának növekedési üteme ugyanakkor mérséklődött: míg 2024-ben 46 százalékkal emelkedett az új német állampolgárok száma az előző évhez képest, 2025-ben már csak 6 százalékos növekedést regisztráltak.

A lap szerint több önkormányzat már most újabb kérelmezési hullámra készül. A német hatóságok arra számítanak, hogy 2026-tól tömegesen válhatnak jogosulttá a honosításra azok az ukrajnai menekültek, akik 2022-ben érkeztek az országba az orosz invázió miatt, és addigra teljesítik az ötéves tartózkodási feltételt.

A 2024-es hivatalos adatok szerint a honosítottak legnagyobb csoportját a szíriai állampolgárok alkották, őket a török származású kérelmezők követték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Rekordot döntött a honosítások száma Németországban

németország

állampolgárság

rekord

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Aréna névadójánál nincsen eredményesebb szereplője a magyar BEK/BL-történelemnek

Az Aréna névadójánál nincsen eredményesebb szereplője a magyar BEK/BL-történelemnek
A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a korábbiakban felvázolta, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé. Ezúttal arról lesz szó, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb magyar játékosai, edzői.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűzszüneti megállapodás jöhet Amerika és Irán között!

Tűzszüneti megállapodás jöhet Amerika és Irán között!

A közvetítők megállapodás közelébe értek az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról, írja a FT. Ez a lépés egyúttal keretet adna az iszlám köztársaság nukleáris programjáról szóló tárgyalásoknak is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza

Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza

Május 12-15. között Isztambul adott otthont a 33. Európai Elhízástudományi Kongresszusnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 23. 15:40
Kitiltották Franciaország területéről az izraeli belbiztonsági minisztert
2026. május 23. 13:09
Szerb házelnök: Belgrád és Moszkva nem ápol „testvéri kapcsolatot”
×
×