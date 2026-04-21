ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.94
usd:
307.84
bux:
136349.3
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Such György, az Országgyûlés Hivatalának fõigazgatója (k) az Országgyûlés alakuló ülésének elõkészítõ tárgyalásán az Országházban 2026. április 21-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Infostart / MTI

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat.

Hozzátette: a Fidesz–KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. A bizottsági helyek megosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett – mondta Gulyás Gergely.

Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta:

olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak.

Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg:

  • az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig,
  • a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása.

A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott – jelezte a fideszes politikus.

Úgy gondolom, hogy a bizottsági struktúrában sikerült megállapodnunk

– mondta Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően kedden újságírók előtt nyilatkozva. A politikus konstruktívnak nevezte a tárgyalást. Úgy fogalmazott, hogy „élnek, de nem élnek vissza azzal a felhatalmazással, amit a szavazók bizalmából kaptak.” Hangsúlyozta, hogy átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit és nagyvonalúan jártak el.

Az alakuló üléshez kapcsolódó egyeztetések következő körét jövő hét keddre tervezik, amikor már az Országgyűlés alelnökeinek, illetve a bizottságok elnökeinek és alelnökeinek személye lesz a téma.

Vannak még technikai kérdések, amelyeket meg kell beszélni, de azt gondolom, készen állunk arra, hogy a jövő héten lezárjuk ezeket az egyeztetéseket és az alakuló ülést május 9-én meg lehessen tartani - közölte.

Kezdőlap    Belföld    Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

gulyás gergely

tisza párt

választás 2026

orgyággyűlés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

VIDEÓ
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezt a hetet sem ússzuk meg fagyok nélkül, holnapra virradóan újra nő a fagykárok veszélye – írja Facebook-posztjában a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A legújabb kiszivárgott információk szerint az Apple idén megszünteti az iPhone 11-es széria és a 2020-as iPhone SE szoftveres támogatását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 11:52
Magyar Péter telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel
2026. április 21. 11:43
Orbán Balázs: az ország így lemond a nagy civilizációs kérdésekbe való beleszólás lehetőségéről
×
×