Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Hozzátette: a Fidesz–KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. A bizottsági helyek megosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett – mondta Gulyás Gergely.

Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta:

olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak.

Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg:

az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig,

a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása.

A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott – jelezte a fideszes politikus.

Úgy gondolom, hogy a bizottsági struktúrában sikerült megállapodnunk

– mondta Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően kedden újságírók előtt nyilatkozva. A politikus konstruktívnak nevezte a tárgyalást. Úgy fogalmazott, hogy „élnek, de nem élnek vissza azzal a felhatalmazással, amit a szavazók bizalmából kaptak.” Hangsúlyozta, hogy átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit és nagyvonalúan jártak el.

Az alakuló üléshez kapcsolódó egyeztetések következő körét jövő hét keddre tervezik, amikor már az Országgyűlés alelnökeinek, illetve a bizottságok elnökeinek és alelnökeinek személye lesz a téma.

Vannak még technikai kérdések, amelyeket meg kell beszélni, de azt gondolom, készen állunk arra, hogy a jövő héten lezárjuk ezeket az egyeztetéseket és az alakuló ülést május 9-én meg lehessen tartani - közölte.