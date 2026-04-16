Ajka városa is felfüggeszti a szolidaritási hozzájárulás befizetését

Orosháza és Nagykanizs után Ajka is döntő lépésre szánta magát.

Schwartz Béla (Közösen Ajkáért Egyesület – MSZP) emlékeztetett: már februárban jelezte, hogy a város nehéz pénzügyi helyzetbe került, amikor elfogadták a város 15 milliárd forint főösszegű költségvetését.

Az utóbbi években kialakult kormányzati tendencia az volt, hogy a megfelelő finanszírozás biztosítása nélkül róttak újabb és újabb feladatokat az önkormányzatokra, miközben csorbították a működésük feltételeket – fogalmazott.

Ajkán az átadott feladatok finanszírozását az állam csak 45 százalékban fedezi, a különbséget az önkormányzatnak kell viselnie – ismertette.

A városban a szolidaritási hozzájárulás mértéke mintegy egymilliárd forintot tesz ki, miközben az iparűzési adóból befolyt bevétel éves szinten hárommilliárd forint, azaz az adó egyharmadát elvonják – mondta Schwartz Béla.

A rendszert fenntarthatatlannak nevezve kiemelte: egyetért azokkal, akik „felfüggesztik a szolidaritási adó befizetését az új kormánnyal történő megállapodásig”.

Kérdésre válaszolva megjegyezte: a fizetési határidő szerda volt, és arra számítanak, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegét inkasszálni fogják a város számlájáról, mivel a hatályos rendelet ezt írja elő.