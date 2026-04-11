Most ingyen elszállíttathatja otthonából a veszélyes azbesztet

Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. közreműködésével „Lakossági azbesztmentesítés 2026” címmel nyilvános pályázatot hirdetett – számolt be róla a sokszinuvidek.24.hu.

A támogatás célja, hogy a lakosságnál keletkező azbeszt tartalmú építőanyag hulladékokat szakszerűen gyűjtsék össze, szállítsák el és adják át ártalmatlanításra.

Az azbeszt egy mesterséges tűzálló anyag, apró rostjait viszont belélegezheti az ember, ami hosszú távon súlyos egészségkárosodáshoz, rákos megbetegedéshez vezethet. Éppen ezért fontos, hogy az anyag ne házilag, hanem szakszerűen legyen eltávolítva.

Fontos tudnivaló, hogy a támogatás nem pénzbeli, hanem szolgáltatás formájában érkezik – a pályázók az azbeszt hulladék térítésmentes elszállítására pályázhatnak.

Az azbeszt sokáig észrevétlen maradhat, de egy felújítás vagy állagromlás után már komoly kockázatot jelenthet. A mostani pályázat lehetőséget ad arra, hogy ezek az anyagok szakszerűen és ingyen kerüljenek ki az otthonokból.

Az azbesztmentesítésre a palyazatok.neuzrt.hu oldalon lehet jelentkezni, Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP hozzáféréssel.