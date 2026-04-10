Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

Az államfő megfogalmazása szerint az Országgyűlés – mint a legfőbb népképviseleti szerv – tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására.

Az országgyűlési képviselők – szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló – választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben. „Ezért bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal!

Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről! Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat” – zárta gondolatait Sulyok Tamás köztársasági elnök.