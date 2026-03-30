2026. március 30. hétfő Zalán
woman hand using ergonomic vertical mouse during working on Adjustable desk, prevention wrist pain. De Quervain s tenosynovitis, Intersection Symptom, Carpal Tunnel or Office syndrome concept
Nyitókép: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

NAV: megújul, és jóval sokoldalúbbá válik az adónaptár

Infostart / MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint az ügyfélportálon lévő adónaptár alapos ráncfelvarrást kap: akár más naptárból is elérhetjük ezentúl a fontos adózási teendőinket.

Megújult az adónaptár, az újítás révén az adónaptár már automatikusan megjeleníti, és akár más naptáralkalmazásokba is betölti a fontos adózási teendőket, határidő-követő szolgáltatása segít a naprakész adóügyintézésben – közölte hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az Ügyfélportálra bejelentkezett felhasználó adózási feladatai automatikusan megjelennek a személyes, profiljához kötött adónaptárában. A korábbi verzióhoz képest már előzetes kérdésekre sem kell válaszolni, hiszen a rendszer a NAV nyilvántartásaiból tölti be a szükséges adatokat.

Az adónaptár minden megnyitáskor automatikusan frissül, így a felhasználók mindig naprakész információkat látnak a bevallási határidőkről és kötelezettségekről. A naptár kapcsolódik az Ügyfélportál Idővonalához is, ahol egy áttekinthető, függőleges sáv mutatja a közelgő bevallási határidőket.

A naptárbejegyzésekből közvetlenül elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ahová átlépve – újabb azonosítás nélkül – kitölthető és be is adható a szükséges bevallás. Az egyes határidőkről értesítés is kérhető, a naptár adatai pedig letölthetők, így a mindennapokban használt telefonos vagy asztali gépes naptáralkalmazásokba is könnyen beilleszthetők.

Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kőkemény bejelentést tett Donald Trump: teljesen lefejezték a rettegett államot, jöhet a katonai csapás?

Donald Trump szerint Iránban gyakorlatilag már megtörtént a rezsimváltás, mivel az ország korábbi vezetését teljesen felszámolták.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 08:02
Megújult a Pilis egyik legfontosabb erdei kerékpárútja
2026. március 30. 07:04
Hegyi Zsolt: Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegye bérleteket április 1-től
