2026. március 24. kedd
Az Országos Mentőszolgálat mentőhelikoptere a levegőben
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Bográcsba esett egy magyar kislány, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani

Infostart

Az ötéves kislány súlyos égési sérüléseket szenvedett, kórházban ápolják. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárást.

Hajdúszoboszló kertvárosában egy kislány kerti bográcsozás közben esett a forró edénybe. Bár a szülei azonnal kivették, majd mentőt hívtak a súlyosan megégett gyerekhez – írja a Propeller.

A helyszínre helikopter érkezett, a mentők stabilizálták a kislány állapotát. Méhes Dávid, az OMSZ regionális szóvivője elomondta: „A mentők a gyermeket ellátták, aki testszerte szenvedett égési sérüléseket. A fájdalmait gyógyszerekkel csillapították, majd az ellátását követően súlyos, de stabil állapotban azonnal égési centrumba szállították.”

Szemtanúk szerint a háromtagú család egész délelőtt az udvaron kertészkedett, at étel pedig legalább egy órája főtt. Információk szerint a szülők slambucot főztek, a kislány pedig egyensúlyát vesztette, hanyatt esett a bográcsba. A szülők azonnal a segítségére siettek.

A mentők az ötéves gyereket a miskolci kórház speciális gyermekégési osztályára szállították, az állapota stabil. Mellette vannak a szülei, nem mozdulnak mellőle, bíznak a mielőbbi felépülésében. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárást.

Oeco-index: Magyarország több régiós versenytársat megelőzve továbbra is a fejlett országok között van
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Felszálltak az orosz nehézbombázók, rakétaseső zúdult Ukrajnára - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Elképesztő fordulat a háttérben: Trump leállította az amerikai támadást, de egy európai nagyhatalom már a legrosszabbra készül

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100

