Bográcsba esett egy magyar kislány, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani

Hajdúszoboszló kertvárosában egy kislány kerti bográcsozás közben esett a forró edénybe. Bár a szülei azonnal kivették, majd mentőt hívtak a súlyosan megégett gyerekhez – írja a Propeller.

A helyszínre helikopter érkezett, a mentők stabilizálták a kislány állapotát. Méhes Dávid, az OMSZ regionális szóvivője elomondta: „A mentők a gyermeket ellátták, aki testszerte szenvedett égési sérüléseket. A fájdalmait gyógyszerekkel csillapították, majd az ellátását követően súlyos, de stabil állapotban azonnal égési centrumba szállították.”

Szemtanúk szerint a háromtagú család egész délelőtt az udvaron kertészkedett, at étel pedig legalább egy órája főtt. Információk szerint a szülők slambucot főztek, a kislány pedig egyensúlyát vesztette, hanyatt esett a bográcsba. A szülők azonnal a segítségére siettek.

A mentők az ötéves gyereket a miskolci kórház speciális gyermekégési osztályára szállították, az állapota stabil. Mellette vannak a szülei, nem mozdulnak mellőle, bíznak a mielőbbi felépülésében. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárást.