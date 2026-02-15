10 fokot zuhan a hőmérséklet, mutatjuk térképen is

A légmozgás már az éjszakai órákban megerősödött, a mai reggeltől pedig az ország északkeleti részén is nagy területen viharossá fokozódik az északi szél. Síkvidéken 70-80 km/h közötti széllökésekre kell számítani, de a szélre érzékenyebb területeken ennél erősebb lökések is előfordulhatnak. A viharos szél csak az esti óráktól kezd csillapodni - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A hőmérséklet jelentős visszaesése miatt vasárnap napközben mindössze 0 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk. A szelesebb vidékeken a napi maximum-hőmérséklet már a reggeli órákban beállhat, ezt követően további lehűlés várható.

A délnyugat felől érkező esőt és záporokat a hajnali óráktól kezdődően északnyugati, majd északkeleti irányból

havas eső, havazás váltja fel.

A Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein átmeneti ónos eső is nehezítheti a közlekedést.

Bár északnyugat felől a délelőtt folyamán fokozatosan szűnik a csapadék, a zóna csak a késő délutáni órákra hagyja el a délkeleti országrészt. A Tisza mentén a nap folyamán továbbra is kialakulhatnak futó záporok, hózáporok.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a hirtelen változás különösen megterhelheti a szervezetünket, hétfő hajnalban pedig már országos fagyra kell készülni.