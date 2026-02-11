ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 11. szerda
Az ónos eső ráfagyott egy vasúti átkelő lámpájára a XII. kerületben, a Diana utcában 2014. december 1-jén.
MTI/Marjai János

Jön az utak réme, kiadták a figyelmeztetést ónos esőre

Infostart

Négy vármegyét érint.

Borongós ég alatt indult a szerda, ami önmagában nem volna akkora baj, de Budapesten és környékén, valamint az Északi-középhegységben havas eső, hó, ónos eső esik, illetve várható. Utóbbi miatt négy vármegyére is figyelmeztetést adtak ki.

Vigaszt az este jelenthet, akkorra felszakadozhat a felhőzet.

A halmazállapot-váltás határa a nap folyamán fokozatosan észak felé húzódik, ugyanakkor a fagypont alatti területeken időszakosan gyenge ónos eső is kialakulhat. Az Északi-középhegység határhoz közeli részein a déli órákig vékony, lepel jellegű, 1–2 centiméteres, olvadozó hóréteg is megjelenhet – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 6 és 13 fok között alakul.

