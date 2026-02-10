ARÉNA - PODCASTOK
Egy 30 kilométer per órás sebességkorlátozást jelző közlekedési tábla.
Nyitókép: Unsplash

Változás jön a belvárosi közlekedésben, jóval lassabban lehet majd haladni

Infostart

Erzsébetváros egyik igen forgalmas utcája válik a tervek szerint 30-as zónává a felújítás után.

Több mint 790 millió forint uniós támogatásból indul el a Dembinszky utca felújítása Erzsébetvárosban. A projekt az „Egészséges utcák program” keretében valósul meg – írja a hvg.hu.

A jelenleg erős autóforgalommal terhelt utcában felújítják az útburkolatot, rendbe teszik a járdákat, és akadálymentes kereszteződéseket alakítanak ki, továbbá létesítenek 453 négyzetméternyi új zöldfelületet is. A közlekedők biztonsága érdekében 30 kilométer per órára korlátozzák a sebességet, illetve egyirányú kerékpársávot alakítanak ki.

Az önkormányzat szerint a fejlesztés visszafogja az átmenő autóforgalmat, miközben kényelmesebbé teszi a gyalogos és kerékpáros közlekedést. A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program része.

