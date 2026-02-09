Háromgyermekes magyar családapa halt meg Ukrajnában – a nap hírei

Januárban 32,3 milliárd forintos többletet ért el a központi költségvetés. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint az adó- és járulékbevételek 9 százalékkal bővültek. Éves összevetésben 7 százalékos az áfabevétel emelkedés.

Ellenállónak bizonyult tavaly a magyar privátbanki vagyon. A Portfolio friss felmérése szerint december végén a privátbanki számlákon lévő összeg megközelítette a 13 ezer milliárd forintot.

Letette Környén a csaknem 17 milliárd forintos beruházás alapkövét az orvosi eszközök gyártása területén világpiacvezető amerikai Becton Dickinson. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy az orvostechnológiai vállalat a fecskendőgyára mellé egy sterilizáló üzemet is épít.

Májusban folytatódik Iványi Gábor és társai büntetőpere, miután egyikük se ismerte el bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkészét az ügyészség azzal vádolja, hogy politikusokkal együtt erőszakosan akadályozták a NAV a nyomozóinak házkutatását a közösség egyesületénél.

Jogellenes gyűlés miatt vádat emeltek a Pécs Pride szervezője ellen. A Pécsi Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta egy pécsi férfi ellen.

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a rendőrök a Bászna Gabona Zrt. képviselőjét. A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint az eljárást személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett folytatja, vagyis a gyanúsítottat letartóztatták, vagy házi őrizetbe került. A cég öt banknak és sok gazdálkodónak tartozik.

Jó idő esetén a hónap végére ígéri a kátyús utak rendbetételét a főpolgármester. Karácsony Gergely megismételte: a korábbi évekhez képest négyszer annyi kátyú kijavításán, megnégyszerezett kapacitással dolgozik a Budapest Közút.

A tervek szerint az izraeli miniszterelnök is beszédet mond márciusban a CPAC Hungary Budapesti rendezvényén – erősítette meg Benjamin Netanjahu irodája. A március 21-én kezdődő konferencián az előző évekhez hasonlóan több ország vezetője is részt vehet, de még nincs pontos lista a meghívottakról.

Újabb magyar, egy 40 éves, ungvári járásból való, 3 gyermekes apa halt meg az ukrajnai háborúban. A magyar kormány minden lehetséges segítséget megad az áldozat családjának - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a kormány továbbra is szorgalmazza, hogy az Európai Unió helyezzen szankciós listára mindenkit, akit felelősség terhel a kényszersorozásokért.

Közös fegyvergyártás előkészítéséről írt alá szándéknyilatkozatot az ukrán és a francia védelmi miniszter Kijevben. A találkozón a miniszterek a francia Mirage 2000 vadászgépek szállításának felgyorsításáról is tárgyaltak.

Félmilliós hadsereg létrehozását jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszter. A hadsereg hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból áll majd. A sorkatonaság visszaállítását nem tervezik.

A Kreml szerint kritikussá vált a helyzet Kubában, ahol az Egyesült Államok megfojtja a szigetország gazdaságát. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt mondta: Oroszország diplomáciai és egyéb csatornákon szoros kapcsolatot tart Kubával és próbál segítséget nyújtani a súlyos üzemanyaghiányban szenvedő országnak.

Szigorítaná az állampolgárság ellenőrzését a novemberi félidős kongresszusi választás előtt az amerikai elnök. A tervezet a levélszavazás lehetőségét is korlátozná a betegekre, a rokkantakra, a katonákra és az utazás miatt távollévőkre.

Benyújtotta lemondását egy norvég nagykövet az Epstein-botrány miatt. A szexuális bűnözővel kapcsolatos újabb dokumentumok szerint Jeffrey Epstein röviddel a halála előtt, börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt a Jordániában és Irakban szolgáló diplomata és férje két gyermekének.

Az Európai Bizottság szerint uniós versenyszabályokat sért a Meta azzal, hogy a cég 2025 októberében bejelentett szabályváltoztatása óta csak a Meta AI érhető el a WhatsAppon, míg a versenytársak szolgáltatásait letiltották. A bizottság ideiglenes intézkedéseket készít elő a verseny súlyos károsodásának megelőzésére.

A boszniai Szerb Köztársaságban a megismételt, részleges elnökválasztáson is a kormánypárti jelölt, Sinisa Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Korábbi szabálytalanságok miatt a szavazóhelyek 6 százalékában rendelték el a voksolás megismétlését.

Portugáliában a szocialista António José Seguro nyerte az elnökválasztás második fordulóját. A voksok több mint 96 százalékos feldolgozottsága alapján Seguro a szavazatok 66,2 százalékát szerezhette meg.

Spanyolországban jelentős késések és járattörlések jellemezték a háromnaposra tervezett vasúti sztrájk első napját. A spanyol mozdonyvezetők szakszervezete a vasúti hálózat biztonságának garantálását követelve hirdette meg a tiltakozó akciót, miután két vasúti balesetben 47-en vesztették életüket.