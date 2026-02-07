Gázolt a vonat Balatonszárszón

Turbulens nemzetközi környezetben egyelőre tartja magát a forint. 2027-ben is 5% lehet a hazai költségvetési hiány Orbán Viktor elmondása szerint. Délután amerikai fogyasztói bizalmi index érkezik, hétvégén pedig japán választások lesznek, ami a jen szempontjából kritikus lehet. A nap folyamán 378 alá erősödött a forint az euróval szemben és 320,9 körül áll a dollárral szemben. Előbbi új két éves csúcsot jelent.