Akkumulátorokért tört föl autókat Gyöngyösön

A felderítők fogták el a 29 éves autófeltörőt, aki egy gyöngyösi házba is betört. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Felderítő Alosztálya február 1-én az esti órákban többrendbeli lopás bűntett miatt vett őrizetbe egy helyi lakost – írja a police.hu.

A 29 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy február 1-én hajnalban öt, Gyöngyösön parkoló autót is feltört, illetve megkísérelt feltörni és azokból akkumulátorokat és egy rádiót vitt el. Továbbá egy családi ház udvarába is betört, de itt a tulajdonos nem látta szívesen, ezért üres kézzel távozott.

A felderítők azonosították, majd elfogták V. Józsefet, aki beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását, melyet a bíróság február 3-án rendelt el.